Adal Ramones vuelve a ser padre a los 57 aÃ±os

ADAL RAMONES

Adal Ramones vuelve a ser padre a los 57 años

El conductor Adal Ramones comparte en redes sociales la alegría de su paternidad

Noroeste / Redacción

Apenas el pasado domingo 15 de abril, el actor Adal Ramones celebró la mayoría de edad de su hija Paola y a media semana se convirtió en papá por tercera vez.

El conductor regio, de 57 años, casado con Karla de la Mora, de 33, desde agosto del 2017, presentó ante las redes sociales al nuevo integrante de la familia Ramones de la Mora, Cristóbal.

Se trata del segundo hijo varón para el juez de “México Tiene Talento”, quien es papá también de Diego, de 8 años, quien junto con su hermana Paola son producto del matrimonio de Adal con Gabriela Valencia, de quien se divorció en 2011.

“Todos se llevan casi la misma diferencia de edad, se llevan casi nueve años”, dijo Adal en entrevista telefónica a un medio nacional.

“Yo estoy feliz. Desde hace como seis años que Karla llegó a mi vida se les habló con la verdad; entonces Karla, Diego y Paola, los tres, han hecho una relación muy fuerte y sólida”, afirmó el también productor.

“Mis hijos la abrazaron con tanto cariño que el amor es recíproco; ellos están muy emocionados con la llegada de su hermano”, indicó. “No quisimos saber el sexo, fue hasta ese momento (en que nació)”, expuso el interprete del Señor Valdez en el filme No manches Frida.

Diego, el hijo de Adal Ramonres, quería que fuera niño, contó el feliz papá, para compartir su habitación.

“Esta paternidad me agarra más maduro, con más edad, más centrado, teniendo la tranquilidad económica, que la tengo desde hace tiempo, pero ya no hay por qué correr o andar buscando contratos”.

En su cuenta de Twitter, @AdalRamones, compartió “ Les presento a nuestro hijo: Cristobal Ramones De La Mora. Gracias de corazón a todos por sus oraciones y buenos deseos desde el inicio del embarazo de mi esposa @kadelamora Ella en recuperación. Dios los bendiga “

Adal, quien está al frente de la obra “Dos Más Dos”, que tiene 600 funciones y el año pasado se presentó en Mazatlán, aún no puede decir que no a las giras que ha realizado.

“Cuando una obra tiene éxito, como a Dios gracias nos tocó con ésta, no le puedes decir que no”, dijo. “Emocionalmente también estoy muy tranquilo, con un cuidado de Karla hacia mí... Me tienen tan consentido, que espero no tener celos ahora con el bebé”.

El conductor reiteró que lo invade un sentimiento de dicha y felicidad por todo lo que vive ahora. Los suegros de Adal, los papás de Karla, llegaron desde Puebla para recibir a Cristóbal. Su esposa quiso un parto natural e incluso desconocían el sexo del bebé, así que para ellos fue toda una sorpresa recibir a un varón. De haber sido niña, la habrían llamado Cayetana.