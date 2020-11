Adam Driver es tendencia por su cumpleaños; recuerda sus mejores películas

El actor que ha tenido varias nominaciones al Óscar es felicitado por sus fans

Noroeste / Redacción

Adam Driver está de cumpleaños, y en las redes es tendencia por la larga lista de felicitaciones que ha recibido.

El actor de La ley y el orden y de Star Wars, entre otros filmes, recibió el cariño de sus seguidores en su aniversario 37 con mensajes como: "¡Feliz cumpleaños al extremadamente talentoso Adam Driver ! Un futuro ganador del Óscar".

"El día internacional del hombre es el 19 de noviembre y el cumpleaños de Adam Driver es el 19 de noviembre. ¿coincidencia? Yo creo que no. Adam Driver es el hombre definitivo, y el único", escribió otra fan.

happy birthday to the man himself, adam driver. absolute king amongst men and one of the greatest actors working today pic.twitter.com/gF95B5dkO3 — 🍁 Ian 🍁 (@ianlovesfilm) November 19, 2020

Happy birthday to this generation’s Skywalker, Adam Driver! pic.twitter.com/KaoVOKRE8k — Star Wars: The Cantina Talk (@thecantinatalk) November 19, 2020

❤Happy birthday to our precious king Adam driver❤ pic.twitter.com/XkJEtrAACp — Kyar🎃ren• Commissions closed!!! (@kyar_vantablack) November 19, 2020

Happy birthday Adam Driver! (November 19th) pic.twitter.com/A1wR7wbqix — adam driver edits (@adamdriveredits) November 19, 2020

happy birthday to the love of my life adam driver 🥰 felices 37 bb pic.twitter.com/L08Avjd2th — 𝐦𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞🔪 (@cheyeandthejets) November 19, 2020

“Adam made me a hero to my kid.” It’s Adam Driver’s birthday, so let’s remember the time he helped Ben Affleck save his son’s bday#HappyBirthdayAdamDriver https://t.co/0ynYPBhcL4pic.twitter.com/vHQbSOWuL9 — UPROXX (@UPROXX) November 19, 2020

Y la lista de felicitaciones es larga, pero a continuación aparece una relación de algunas películas en las que Driver ha figurado, catalogadas como imperdibles, de acuerdo a spoilertime.com.

Paterson (2016)

El drama de Jim Jarmusch puso al actor en otro nivel, ya que Driver es el protagonista absoluto de la historia. Muy pocos actores se hubiesen destacado tanto en una película que depende pura y exclusivamente de sus habilidades actorales.

En el transcurso de una semana, la película sigue a Paterson mientras se despierta, va a trabajar, escribe poesía, pasea a su perro y va a su abrevadero favorito por la noche.

BlackKklansman (2018)

Una de las mejores películas de 2018 es la dirigida por Spike Lee que le valió al actor la primera nominación al Óscar. Es una historia increíble sobre el racismo en Estados Unidos durante la época del Ku Kux Klan.

La película cuenta la historia del oficial de policía afroamericano de Colorado Springs, Ron Stallworth (John David Washington), quien se infiltra en el Ku Klux Klan con la ayuda de su socio judío interpretado por Driver, Flip.

Trilogía de Star Wars

En The Last Jedi, la actuación de Adam Driver como Kylo Ren es la cosa más consistente de la última trilogía de Star Wars, y también la más sobresaliente.

Más allá de los distintos rumbos que tomó la historia en cada película, el personaje de Driver se mantuvo como lo más interesante de la trilogía. Cada vez que aparecía sentíamos que algo importante iba a pasar, no desperdició ninguna escena.

Logan Lucky (2017)

La película de Steven Soderbergh es el mejor ejemplo de cómo una trama simple puede resultar en un producto fantástico, no es necesario complicar mucho las cosas. Aquí un par de hermanos poco inteligentes intentan robar el premio de una carrera Nascar reclutando a un conocido ladrón.

En Logan Lucky, Adam Driver está acompañado por Channing Tatum y Daniel Craig, quienes forman un trío espectacular, inestable e impredecible. Es una película divertida, con giros muy utilizados y personajes interesantes.

Marriage Story (2019)

Escrita y dirigida por Noah Baumbach, la película de Netflix es la historia de una pareja que se conoció a través de un compañía de teatro y transcurren su divorcio desgarrador para ellos, sus hijos y los espectadores.

Driver interpreta al marido de Scarlett Johansson y ofrece una de las mejores actuaciones del año. El guion es sobresaliente, las actuaciones de todo el elenco son increíbles y la historia es una representación fantástica de todas las emociones por las que se pasa durante una separación.