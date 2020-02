Adam Levine, de Maroon 5, enfurece y abandona escenario de Viña del Mar

La presentación de esta agrupación de pop rock no cumplió con las expectativas de la gente, que recurrió a las redes sociales para manifestar su enojo

Noroeste / Redacción

Maroon 5 fue la banda encargada de iniciar la quinta noche de la edición 61 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar; sin embargo, la idea de incorporar a la banda californiana en el evento, considerado el más grande del mundo dedicado a la música latina, no resultó como lo esperaba el vocalista, Adam Levine.

La agrupación no logró convencer al monstruo, nombre con el que se le conoce al público que se reúne en la Quinta Vergara y rápidamente se convirtieron en objeto de críticas en redes sociales, además el vocalista lució furioso al final de la presentación.

En un video divulgado por el programa Bienvenidos se puede ver a Adam Levine salir del escenario visiblemente molesto y lanzando insultos.

“Fucking town, assholes (ciudad de mierda, imbéciles) esto es un programa de televisión, no un concierto. No es posible”, se escucha decir al cantante.

De acuerdo con algunos seguidores, la molestia del músico comenzó después de que se presentaran fallas técnicas y el audio no se escuchara bien durante el show que comenzó poco después de las 22:00 horas con la canción “It was always you” del disco V y “This Love” de Song abourt Jane de 2002.

#Maroon5 Adam Levine en Viña del mar descripción gráfica: pic.twitter.com/mV4aom5sq9 — AtomicMess (@SahirLovesSushi) February 28, 2020

Ni siquiera fui a viña y me siento estafada 🙃 quién me devuelve mi tiempo ahora? #Maroon5 pic.twitter.com/yxwCl178hY — jabi 🌺 (@pmoretwice) February 28, 2020

No saludó, no interactuó con el público, no se despidió. Se le vió fastidiado de estar en #Viña2020 y se mandó unas buenas desafinadas.#Maroon5 pasó sin pena ni gloria🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/iQ7UO2Ax1i — 🐕🐈Yo Opino🐈🐕 (@Yo_Opino_61) February 28, 2020

Todos despues de ver a Marron 5 en #Viña2020 pic.twitter.com/lZDTjV3PSJ — Martin (@Martinmlendez1) February 28, 2020

​A pesar de que Maroon 5 continuó con algunos de sus mayores éxitos como “Sugar”, "Memories", "She Will Be Loved" y "Girls Like You", el público no tuvo muy buenas reacciones.

La agrupación terminó su espectáculo, de apenas una hora y 10 minutos —generalmente los shows duran dos horas— con 'She will be loved' y 'Girls Like you'. Culminadas las canciones, bajaron del escenario sin despedirse de la gente.

Además, tampoco hubo lugar para la entrega de la Gaviota, el galardón que, a pedido del público, se otorga a los artistas que participan del festival.