Adam Sandler se burla de los Oscar con un discurso cÃ³mico en los Independent Spirit Awards

Adam Sandler se burla de los Oscar con un discurso cómico en los Independent Spirit Awards

Sandler fue galardonado con el premio de Mejor Actor en los Independent Spirit Awards, donde leyó un discurso con tono cómico y se burló de los Oscar

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- Adam Sandler lleva tiempo detrás de conseguir un Oscar. Algo que el actor ha expresado en numerosas ocasiones y que creía que podría materializarse en esta edición.

Finalmente, y aunque esto no ha sido posible, el intérprete se ha hecho con el premio al Mejor Actor en los Independent Spirit Awards, una ocasión que ha aprovechado para dar un épico discurso en el que no ha tenido reparos en llamar “idiotas” a quienes otorgan los Oscar.

Tras desplegar la hoja en la que había escrito el discurso, Sandler puso una voz ronca para leer, en un tono cómico, un texto cargado ironía.

“Hola, mi nombre es Adam Sandler. Estoy ante ustedes temblando de alegría mientras recibo el premio al Mejor Actor, independientemente hablando, por supuesto”, comenzó diciendo el intérprete antes de añadir “Esta es la primera vez que los críticos van a tener que hacer como si no me odiaran durante cinco minutos”.

El artista también tuvo unas palabras para los otros nominados, quienes, según él, ahora tendrían que llevar a sus espaldas ser conocidos como “los que perdieron contra Adam Sandler”.

“Hace unas semanas, cuando la Academia me ignoró, me recordó cuando fui brevemente al instituto y no me consideraron en el anuario a la categoría del más guapo”, afirmó Sandler. “Pero mis compañeros me honraron con el premio a la mejor personalidad y cuando ahora miro a mi alrededor en los Independent Spirit Awards, veo que son los premios a la mejor personalidad de Hollywood”, continuó diciendo.

Pero lo mejor estaba por llegar. Acto seguido, Sandler afirmó: “Mañana esos idiotas de los Oscar entregan sus premios. Esos guapos se desvanecerán con el tiempo, mientras que los ‘Independent’ brillaremos para siempre”.