AdÃ¡n Valdovines, el fotoperiodista experimentado

45 Aniversario

Adán Valdovines, el fotoperiodista experimentado

Su experiencia fotográfica, principalmente en el área deportiva, se ha plasmada en coberturas de series del Caribe y campeonatos de beisbol

Fernanda Magallanes

Con apenas 19 años y con nula experiencia en la fotografía, Adán Valdovines inició en Noroeste como practicante, en 1986, sin imaginarse el recorrido que haría por los pasillos de la redacción y la experiencia que hoy en día lo caracteriza.

Recuerda cada detalle de sus primeros días, rodeado de fotógrafos que ya tenían un largo recorrido y con los nervios por dentro, pero con un temple fuerte para no demostrar debilidad, así fue como comenzó su historia.

“Me acuerdo que el 30 de enero del 87, estaba la final de beisbol de Venados de Mazatlán contra Potros de Tijuana, y Noroeste no tenía fotógrafo deportivo, yo siempre estuve interesado en los deportes y eso quería retratarlo... Ahí levanté la mano, José Ramón Díaz Fonseca me dio la primer oportunidad”.

Tomó las fotos, pero su reto no era el poder capturar los momentos, sino también revelarlas y revelarlas antes de la hora de la impresión del periódico; ese fue su mayor reto y su principal logro, el cual cumplió y le ha dado hasta el momento la mayor satisfacción.

Al ver su primera fotografía impresa, la emoción le llegó y desde entonces se formó entre los mejores, practicando días y noches que hoy le permiten ser reconocido entre sus compañeros, incluso, de presentar galerías a la afición beisbolera.

“Noroeste me ha apoyado mucho, me ha ayudado, tanto en mi crecimiento profesional como en el personal, le he dado mis mejores años y estoy agradecido, porque Noroeste me dio la libertad de experimentar con el fotoperiodismo y darle una vuelta a lo tradicional”, comenta.

La transición de lo análogo a lo digital le fue más fácil, se adaptó a las nuevas tecnologías y le sigue aprendiendo cada día, pero ya con todo el peso de una carrera hecha en el fotoperiodismo deportivo.

Su experiencia lo ha llevado a eventos importantes como la Serie del Caribe en diferentes países, siempre con la camiseta de su casa editorial por delante.

“Me formé una especialidad en el deporte, he cubierto 31 temporadas de beisbol, tengo en Noroeste justamente 31 años 8 meses, este ha sido mi primer y mi único trabajo en toda la vida, es más que mi casa”, agrega.

Hoy en día, Valdovines ha tenido con él a decenas de fotógrafos a los que ha enseñado y de los cuales ha aprendido, algunos incluso lo han considerado parte de su familia, compadre y amigo.

Y así como Noroeste fue su escuela, busca que lo sea de otros jóvenes, aquellos que buscan trascender a través de un lente y que sepan lo que es trabajar y ver tus resultados en un papel impreso, replicado en cientos de ejemplares, ahora también digitalmente.

“Noroeste me adoptó, siempre tuve todo el apoyo y quiero que los que vengan aprendan y crezcan como yo lo hice. Yo me veo en Noroeste hasta el final”, añade.