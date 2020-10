Adele regresa a la TV para cantar sus clásicos temas y encontrar el amor en Saturday Night Live

Pese a los rumores acerca de su nuevo disco, la cantante terminó con las dudas y comentó que no estaba terminado, sin embargo, eso no impidió que deleitara a los fans con sus icónicas canciones

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).- Adele reapareció en televisión como presentadora del show Saturday Night Live, en donde se sinceró sobre su cambio físico y también habló de la próxima producción discográfica que prepara.

Con un toque de humor, la cantante de “Skyfall” bromeó con que su imagen era muy diferente a lo que conocían, pero todo se debía a las limitaciones que había provocado el Covid-19.

“Sé que me veo muy diferente desde la última vez que me viste. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de la Covid-19 tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí”, expresó.

También comentó que su disco “aún no está terminado” y quería que esta participación fuera “un momento independiente”, pero eso no impidió que deleitara a los televidentes con algunos de sus icónicos temas.

Cabe destacar que esta es la primera actuación en televisión de Adele desde los Premios Grammy 2017; además la británica lleva cinco años sin estrenar un álbum.

Uno de los momentos más cómicos del programa, fue cuando entró a la competencia de la parodia del show The Bachelor para buscar una cita.

“Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he tenido mucho desamor en mi vida. Primero a los 19 años, luego a los 21 y el más famoso a los 25”, refiriéndose a sus tres discos.

“Tengo un muy buen presentimiento acerca de Ben K. Es sólo la primera noche, pero ya puedo decir que es el amor de mi vida”, bromeó.

Sin embargo, la intérprete perdió contra Hannah C., personificada por Heidi Gardner, y posteriormente intensificó el momento cuando cantó “When We Were Young” “Hello”, “Rolling in the Deep”. Luego sorpresivamente fue expulsada de la mansión y para terminar el sketch cerró con “Someone Like You”.

“Gracias a todos, vengan la semana que viene en Love Island”, finalizó.

La emisión logró posicionarse en el gusto de los fans que rápidamente volvieron tendencia a la cantautora que hizo dupla con H.E.R, la invitada musical.

Adele es una reconocida cantante y multinstrumentista, ha sido galardonada con diversos premios, en 2011 y 2012 fue calificada como una de las personas más influyentes por la revista Time.

Adele explicando ayer por qué no se presentó en #SNL: “mi álbum no está terminado aún” pic.twitter.com/Jsv8ydRa6u — Alejandro Marin (@themusicpimp) October 25, 2020

Adele no soy digno de que entres en mi casa pero una canción tuya bastará para sanarme. pic.twitter.com/G7WXK08OwA — Redpanda 🦊 (@davillarro) October 25, 2020