Adele roba suspiros en Instagram

La cantante británica compartió una fotografía junto a un emotivo mensaje para apoyar a Bayoncé

Noroeste / Redacción

Adele continúa sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales, con sus nuevos looks. La cantante británica compartió una fotografía junto a un emotivo mensaje en Instagram para demostrarle su apoyo incondicional a la cantante Beyoncé, publicó Milenio.

Beyoncé acaba de estrenar su nuevo álbum discográfico titulado “Black is king”, el cual está inspirado en el remake de la película “El rey león”. La intérprete de “Rolling in the deep” compartió una foto en la que posa sin una gota de maquillaje y señala su televisión, donde se proyecta una escena del más reciente video musical de Beyoncé llamado “Already”, tema para el que colaboró con los artistas Shatta Wale y Major Lazer.

Ver esta publicación en Instagram Thank you Queen for always making us all feel so loved through your art ♥️♥️ Una publicación compartida por Adele (@adele) el 1 de Ago de 2020 a las 11:09 PDT

La cantante aprovechó para expresarle su cariño a Beyoncé con un emotivo mensaje que demuestra la gran admiración que le tiene a la artista, conocida también como “Queen B”.

“Gracias, Queen, por hacernos sentir a todos tan amados a través de tu arte”, escribió Adele para acompañar la foto que ya suma, en tan solo seis horas, casi 3 millones de “me gusta”.