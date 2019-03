Carnaval Mazatlán 2019

Adelina Álvarez, 50 años de un agradecimiento

La Reina del Carnaval de 1969 aún da las gracias al pueblo que la hizo ganar la corona

Luis Ángel Gómez

MAZATLÁN.- Agradecimiento es la palabra que describe el sentimiento que embarga a Adelina Álvarez, Reina del Carnaval de 1969, quien esta noche recibirá un homenaje por sus 50 años de ser soberana.

Ella está lista para ese evento, que en estos días de preparación, los recuerdos han sido sus compañeros, entre los que figuran su familia y amigos que la apoyaron en su candidatura, mencionando siempre al pueblo de Mazatlán.

“Gracias a la invitación que me hicieron lo señores Héctor Díaz y Valdez y don Tomás Becerra, fue que yo acepté y con mucho gusto. Realmente, mi mayor apoyo fueron mis padres, mi familia y mis amigos”, menciona.

“El pueblo de Mazatlán me hizo su Reina del Carnaval en 1969 y fue por votos económicos. Trabajamos mucho, hacer campaña, de esas intensas, bonitas, de mucha fiesta, pero sobre todo, unión, para que pudieran participar todos”.

Agrega que hicieron actividades de boteo, colectas entre los empresarios y se movieron mucho para recaudar lo que se pudiera para su campaña fuera exitosa y obtener la máxima corona carnestolenda.

Una gran responsabilidad

Cuando fue nombrada Reina del Carnaval, comenta que mentiría poder expresar qué sintió en ese momento, pues a la emoción y alegría naturales al obtener un triunfo, siguió un sentimiento de responsabilidad.

“Mentiría al decir qué fue lo que me pasó en ese momento; me sentí muy feliz y contenta, lo disfruté mucho con todas las personas que me acompañaron”, recuerda con una sonrisa.

“Posteriormente, fue una responsabilidad muy grande el tener que dar siempre la cara, estar al 100 en todo lo que se ofreciera para poder salir adelante con ese compromiso”.

Tan comprometida está con el homenaje que se le hará, que Delia León, quien le confeccionó su vestido de reina, le ha hecho ajustes para que Adelina lo porte de nuevo y reviva su coronación.

“Delia León me está restaurando el vestido que usé en 1969, el cual me voy a poner el Domingo de Carnaval, en el primer desfile, y si puedo en el segundo, también”, agrega con buen ánimo.

“Mi carroza era un carrusel porque el tema del Carnaval era Carrusel de Fantasía Europea, lleno de cisnes muy bonitos, blancos. Rigoberto Lewis fue el autor intelectual de la carroza; realmente era un artista”.

¿Qué aprendió en su año de reinado?

“Crecer. Ser más responsable, más cumplida, más entregada, pero sobre todo, ayudar a las clases marginadas, trabajar para ellas y ayudar en lo que se pudiera”, dice con firmeza.

“Yo diría a las nuevas reinas, primero que nada, que las felicito y disfruten su reinado, que sean auténticas, que representen bien a Mazatlán, que no se les olvide que están en el ojo del huracán, que sean responsables y porten dignamente su corona”.

“Después de 50 años y que me sigan tomando en cuenta es para mí un honor, pero sobre todo, una nostalgia enorme de estar recordando tiempos pasados, pero siempre los presentes serán mejores”.

Adelina Álvarez, Reina del Carnaval de 1969