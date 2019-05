AdemÃ¡s de la presea de plata, Sinaloa suma par de bronces en baloncesto

BALONCESTO

Además de la presea de plata, Sinaloa suma par de bronces en baloncesto

En ambos casos, los sinaloenses superaron a Michoacán

Noroeste / Redacción

CHIHUAHUA._ Con éxito solventaron los dos compromisos por la medalla de bronce , primero en la categoría femenil 2004-05 Sinaloa superó a Michoacán con cartones de 68-57 en tiempo extra destacando la capitana Ixchel Rojo con 24 puntos y Samantha Quintana con 16.

La otra medalla se la acreditó el equipo varonil de la misma categoría al vencer a Michoacán con pizarra de 66-41 en lo que fue un verdadero día de campo. Jesús Santi Ochoa encestó 13 jugando medio tiempo para darle movilidad al resto de los compañeros, Fabián Llanes y Jesús Gastélum metieron ocho cada uno.

La Directora General del ISDE, Paola Moncayo Leyva, quien estuvo apoyando de principio a fin desde las gradas tanto a los equipos de baloncesto como en las semifinales de béisbol, tuvo el honor de premiar a los tres equipos medallistas de plata y dos bronces, asimismo la COANDE premió a Sinaloa con el segundo lugar general con un bonito trofeo en cristal.

“Estamos muy orgullosos de esta excelente participación y fuimos testigos del pundonor que despliega cada jugador dentro de la cancha, lucharon siempre y no obstante que no se logró la medalla de oro, no cualquiera viene a Chihuahua y se lleva tres medallas en este deporte de Olimpiada Nacional, igualmente esperamos grandes cosas en el Béisbol que ya se colocó en las dos finales y vamos a seguir apoyándolos con gritos y palabras de aliento deseando que les vaya de los mejor en las dos finales”. Puntualizó Moncayo Leyva.

El Presidente de ADEMEBA Sinaloa, Baltazar Ramírez se manifestó contento y destacó “ vaníamos por lo menos por una medalla de oro, pero en la semifinal varonil menor sufrimos de un arbitraje injusto que nos perjudicó y perdimos por dos puntos, pero así es el juego, orgulloso de todos los jugadores claro que si, ganaron su medalla y eso tiene mucho mérito además de que obtuvimos el segundo lugar por puntos a nivel nacional, agradecidos con el ISDE y con todos quienes están apoyando en este evento” asentó.