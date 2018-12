Además de puntos de control con militares, en Culiacán trabajan cuatro alcoholímetros

José Abraham Sanz

Desde las 22:00 horas y a lo largo de la madrugada, cada noche cuatro puntos harán pruebas de alcoholemia a los culicanenses, incluida la noche para recibir el Año Nuevo.

Se tratan de cuatro equipos de agentes viales, policías municipales y médicos, que no estarán fijos y se rotarán para abarcar un mayor número de ciudadanos, señaló el capitán Óscar Guinto Marmolejo, secretario de Seguridad Pública de Culiacán.

Estos operativos se unirán a los que participa parte del personal a su cargo, el perímetro de vigilancia y puntos de control de entradas y salidas de la ciudad.

"Están ya funcionando después de las 22:00 horas, 10 de la noche, y están de manera permanente en el transcurso de la noche", expresó Guinto Marmolejo.

"Vamos a tener cuatro puntos y van a estar rotandose, no van a ser fijos, van a estar cambiándose continuamente, para abarcar un poco más de la población".

El Secretario lamentó que en la actualidad, gracias a las aplicaciones de comunicación a las que cualquiera tienen acceso, muchas personas que conducen bajo la influencia del alcohol pueden eludir estos puntos de alcoholemia.

"Desgraciadamente las redes sociales... En cuanto pasa el primero, inmediatamente que nos detectó, lo comunica, por eso pedimos a la ciudadanía que no es la intención que nos estén evitando", dijo, "la intención es que no consuman alcohol, la intención es que no vayan a tener un accidente".

Descartó que la autoridad pueda hacer algo para los grupos de redes sociales que comunican está información, pues sólo queda buscar crear conciencia.

"Pues no, más que tratar de crear conciencia de que los alcoholímetros no llevan una finalidad más que la de prevenir accidentes", agregó.