AdiÃ³s al reinado de Cristiano Ronaldo; Luka Modric es el nuevo The Best

FUTBOL

Adiós al reinado de Cristiano Ronaldo; Luka Modric es el nuevo The Best

El croata se impuso al portugués y al egipcio Mohamed Salah

Noroeste / Redacción

LONDRES._ El croata Luka Modric se encargó de acabar con el reinado de Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista del planeta, luego de ser elegido como el nuevo The Best de la FIFA, superando en la terna de finalistas tanto al portugués como al goleador egipcio, Mohamed Salah.

Las anteriores dos ediciones del The Best habían sido para Cristiano, por lo que el lusitano se quedó con las ganas de coronarse por tercera vez, aunque ni siquiera asistió al evento.

El mediocampista del Real Madrid fue reconocido este lunes en la gala realizada en el Royal Festival Hall de Londres, donde el máximo organismo rector del balompié galardonó a lo más destacado del futbol mundial durante la temporada 2017-2018.

“Este trofeo no solo es mío sino también de mis compañeros del Real Madrid y de la Selección de Croacia, dedicado a todos los entrenadores con los que jugué, sin ustedes no sería posible. Agradezco a mi familia, sin ustedes no sería lo que soy, para mí ustedes son mis The Best", declaró al aceptar el galardón.

“Gracias a mis fans alrededor del mundo por su apoyo, quiero también agradecer a los que votaron por mí, también quiero mencionar a mi ídolo, Zvonimir Boban, quien es mi más grande inspiración y que nos enseñó el camino hace 20 años de que los sueños son posibles”.

A nivel selección, Modric capitaneó a Croacia hasta la primera final de Copa del Mundo en su historia, misma que el conjunto balcánico perdió ante Francia; en tanto que también ganó el Balón de Oro al mejor jugador en Rusia 2018.

A su vez, titular indiscutible en el Real Madrid, contribuyó a que el conjunto merengue ganara su tercera Champions de forma consecutiva en mayo del 2018, además del Mundial de Clubes en diciembre del 2017.