Adiós embarazo, hola hijo: Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja anuncian el nacimiento de su segundo bebé

Los influencers compartieron en su Instagram fotografías desde el hospital, antes de dar la bienvenida a su hijo varón

Noroeste / Redacción

La cantante e influencer Kimberly Loaiza y su esposo Juan de Dios Pantoja se convirtieron en padres por segunda ocasión. Así lo dieron a conocer los famosos influencers través de sus cuentas oficiales de Instagram.

“Adiós embarazo, hola hijo”, escribió la exitosa youtuber en su red social, junto a una fotografía que compartió el mediodía de este 16 de febrero y que hasta el momento suma más de un millón de Me gusta.

Juan de Dios Pantoja anunció que Kimberly dio a luz a las 12:01 de esta tarde a un niño que llevará por nombre Juan de Dios Pantoja Loaiza.

En la instantánea, Kimberly fue captada en la camilla de un hospital con una bata médica y con medias de compresión —las cuales ayudan a reducir el riesgo de formación de coágulos sanguíneos en las piernas—.

A través de sus historias de Instagram, la madre de Kima y esposa de Juan de Dios Pantoja, pidió a sus más de 25 millones de seguidores que le desearan buena suerte, pues se encontraba a tan sólo unos instantes de comenzar el trabajo de parto.

“A punto, deséenme suerte”, continuó la también cantante, quien acto seguido compartió un retrato de sí misma recostada en la cama de la habitación en la clínica en donde se encuentra.

Una hora después, Juan de Dios Pantoja anunció que Kimberly dio a luz a las 12:01 de esta tarde a un niño que llevará por nombre Juan de Dios Pantoja Loaiza. “Ya nació Juanito”, escribió el influencer junto a una serie de fotografías en las que fue captado con pijama quirúrgica.

El acontecimiento rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter con el hashtag “Es hoy, es hoy”, en el que abundaron las felicitaciones a la joven pareja.

Fue a principios de diciembre del año pasado cuando Kimberly y Juan de Dios confirmaron el segundo embarazo de la influencer, luego de muchos meses de especulaciones en torno a un posible nuevo integrante en su familia.

“Tengo que confesarles algo. Les tengo una pequeña sorpresa. No sé cómo empezar esto... Linduras tienen que saber que sí estoy embarazada”, dijo Kimberly al inicio del video compartido en su canal de YouTube.

En ese entonces, la noticia causó conmoción en Twitter, en donde se colocó dentro de las tendencias gracias al reconocimiento de sus seguidores, quienes durante años han defendido a la pareja también conocida como “Jukilop”.

En el video, Kimberly confesó que prefirió preservar el misterio entorno a su estado porque durante su embarazo anterior recibió cientos de ataques, tanto para ella como para su pequeña hija, Kima.

“Llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aún no nacía e incluso a desearle la muerte. La pasé mal y lo saben. Me dolió”, comentó.

Juan de Dios Pantoja también apareció en el video y resaltó que procrearon a este nuevo bebé tras su reconciliación, ya que estuvieron distanciados a inicios del año pasado por el escándalo que protagonizaron al lado de Lizbeth Rodríguez.

De acuerdo con lo relatado en el canal de YouTube, ambos se enteraron del embarazo en julio del año pasado, y desde entonces estuvieron bajo estricta revisión médica para monitorear el estado de salud de su hijo. Incluso, la pareja mostró fotografías de al menos ocho pruebas de embarazo que se practicó Kimberly antes de acudir con un experto y los videos de sus visitas ginecológicas.

Durante aquel video, la influencer mostró por primera vez su baby bump: “Aquí está nuestro bebé. Qué gran panza”, dijo Kimberly, quien se dejó ver con un vestido ajustado y un abultado abdomen. “Te esperamos, ya sal de ahí. Estoy súper contento, soy el hombre más feliz. Qué bendición”, añadió Juan de Dios Pantoja.

Informó Infobae.