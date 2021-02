Administraciones anteriores permitieron espectaculares irregulares, acusa Alcalde de Culiacán; serán retirados

En total, serán retiradas 14 estructuras por la Avenida Álvaro Obregón, desde la calle Ignacio Zaragoza hasta el bulevar Leyva Solano

Belem Angulo

18/02/2021 | 10:13 AM

Las administraciones municipales anteriores al actual Gobierno de Culiacán permitieron y normalizaron la irregularidad en los permisos para anuncios espectaculares, señaló el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

La mañana de este jueves, el Alcalde presidió un evento en el que se retiró de manera simbólica una estructura metálica perteneciente a un espectacular que fue colocado de manera irregular, en la Avenida Álvaro Obregón.

“Este que estamos por retirar tiene muchas notificaciones, no se presenta el dueño, no tiene permiso para estar ahí la estructura; ni permiso porque lo hayan solicitado, ni permiso porque se lo hayan dado”, dijo.

En total, serán retiradas 14 estructuras por la Avenida Álvaro Obregón, desde la calle Ignacio Zaragoza hasta el bulevar Leyva Solano.

-¿Cómo las estructuras llegan a instalarse sin permisos de la Comuna?

Pues, mira, es fácil porque los inspectores hacen como que no los vieron, nunca se reporta. Esto tiene años, eh, no es de ahorita. No estamos hablando de que alguien de nosotros se hizo de la vista gorda.

“Hubo resistencia al principio con los propietarios(...), toda la vida han estado mal”.

De acuerdo con Luis Alfonso Meza Espinoza, se han desinstalado un total de 30 anuncios espectaculares, entre las 14 estructuras, desde que inició la administración municipal del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Por la avenida Álvaro Obregón, desde el Paseo Niños Héroes hasta el bulevar Leyva Solano, se han retirado los anuncios espectaculares irregulares, como parte de la primera etapa de la eliminación de la contaminación visual en la mancha urbana.

Estas acciones forman parte del programa Limpiemos Culiacán, de la actual administración municipal.

La segunda etapa contempla el retiro de anuncios a gran escala desde el bulevar Leyva Solano hasta La Lomita, también por la Álvaro Obregón, adelantó Estrada Ferreiro.