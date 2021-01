Admite AMLO apoyo a equipo de su hermano Pío; ve 'mala fe' en críticas

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este miércoles que su Gobierno destinará 89 millones de pesos, en la remodelación en Palenque, Chiapas, del estadio de beisbol Luis Anzaldo Arroyo, del equipo Guacamayas de Chiapas, equipo que dirige su hermano Pío, ya que, según el mandatario nacional, dicha obra está incluía en los programas de Desarrollo Urbano.

"Nosotros llevamos a cabo un programa de intervenciones urbanas en ciudades fronterizas, en ciudades turísticas, ahora en las ciudades por donde va a pasar el Tren Maya, ahí está Palenque y otras ciudades. Estamos hablando como de 130, 140 ciudades", señaló el mandatario nacional.

"Estamos desarrollando colonias, creando espacios deportivos, se han hecho pues alrededor de 30, 50 intervenciones, se han hecho campos de beisbol, campos de futbol, canchas de basquetbol, es recuperación de los espacios", justificó el político tabasqueño.

"Esto tiene que ver con Román Meyer [Falcón] y se hace en coordinación con las viviendas municipales. Entonces, ¿por qué se incluyó Palenque? Pues, estaba contemplado Palenque, estaba contemplado Escárcega, todas las estaciones por donde va el Tren Maya. En todos los municipios hay un programa de Desarrollo Urbano", aclaró López Obrador.

"Entonces, de ese programa a que se haga por las 'Guacamayas' de Palenque y tenga que ver con mi hermano, pues es una desproporción, es mala fe. Pero bueno, los entiendo, están molestos", afirmó, durante su conferencia de prensa matutina.

"Ojalá y se vaya serenando, se vayan enfriando poco a poco. Esa manipulación no funciona, no es eficaz, yo no debería ni estar dando consejos, deberían de cambiar, eso ya no funciona", finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Ayer martes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), justificó la inversión para remodelar el estadio de beisbol donde juega el equipo que dirige Pío López Obrador, al afirmar que se trata de un espacio público propiedad del Ayuntamiento de Palenque.

"Este espacio no tiene ninguna concesión privada, es un lugar utilizado por el pueblo de Palenque. La unidad es utilizada por ligas locales de beisbol, futbol, basquetbol, además de personas que realizan otras actividades físicas y deportivas", señaló la institución del Gobierno Federal.

"[Se] considera al deporte como una herramienta para la cohesión social y la vida saludable. Es una forma de alejar a los jóvenes de la delincuencia en comunidades pobres y ofrecerles opciones que de otra manera no hubieran tenido", justificó la Sedatu.

En una nota informativa, la institución federal confirmó que la obra incluye una "intervención integral" del espacio con una inversión de 89 millones de pesos, más Impuesto al Valor Agregado (IVA), en una superficie de más de 81 mil metros cuadrados.

"El proyecto fue una solicitud hecha por el municipio de Palenque a la Sedatu, con fecha 26 de junio del año 2020. La unidad deportiva es un espacio público propiedad del municipio, uno de los requisitos que se establecen en las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Sedatu".

La Sedatu precisó, además, que el contrato fue para remodelar los servicios y áreas administrativas, el estadio de beisbol, la cancha de futbol, canchas de usos múltiples, la zona comercial y la construcción de andadores, así como la zona de juegos infantiles y que beneficiará a unas 7 mil habitantes de Palenque.

La Secretaría afirmó que se impactarán varias colonias y que es uno de los seis proyectos que se realizarán en el municipio de Palenque, con una inversión de 200 millones en total.

El Gobierno Federal asignó el pasado lunes 11 de enero, el contrato de 89 millones de pesos para la remodelación del estadio de beisbol Luis Anzaldo Arroyo, del equipo Guacamayas de Chiapas, que dirige Pío López Obrador, hermano del actual presidente de la República.

El citado estadio se encuentra ubicado en Palenque, y su rehabilitación es la parte central de un proyecto para la Unidad Deportiva de dicho municipio chiapaneco, con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU).

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano resolvió la licitación en favor de ALZ Construcciones, una empresa chiapaneca que es contratista habitual de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Según un reportaje de la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante la primera ronda, la Sedatu descalificó a los 26 licitantes, por supuesto incumplimiento en los requisitos establecidos en la convocatoria.

ALZ Construcciones resultó ganadora a pesar de presentar su propuesta 33 millones de pesos más cara que la de otro consorcio en la primera vuelta, y 12.5 millones más cara que otra constructora en la segunda ronda.

La propuesta de remodelación del estadio contempla nuevas tribunas para mil 500 personas, sanitarios, vestidores y 'dugouts' para los equipos, así como 12 locales comerciales, según indica el proyecto de convocatoria de licitación para las obras, publicado el pasado 25 de septiembre.

Para el nuevo mobiliario de la Unidad Deportiva, que también tiene campos de futbol, futbol rápido y softbol, la Sedatu tenía contempladas bancas, mesas, basureros, bebederos, resbaladillas, tirolesa y otros productos de la firma Pirwi.

"El contrato también contempla obras de mejoramiento en la unidad deportiva en la que se localiza el estadio. Se colocarán luminarias en pisos y postes, líneas de led suspendidas en plafones, reflectores para la cancha y actualización para alumbrado exterior del estadio de beisbol", dice el reportaje de MCCI.

Al día de hoy, son 5 mil 793 metros cuadrados de construcción en las instalaciones deportivas del equipo de beisbol de Pío López Obrador, y serán 15 mil 372 metros cuadrados de ampliación, según los planos consultados por la ONG.

"Por medio de este proyecto es posible incidir en la reducción de los delitos y la disminución del uso de drogas entre los jóvenes", explicó la Sedatu, que tuvo que hacer dos licitaciones, ya que la primera fue declarada desierta.

"Se proyecta que este espacio funcione como punto de encuentro para los deportistas, aficionados y atraiga a otros que tengan interés en diversos deportes, para producir intercambios, conexiones y relaciones sociales, sobre todo entre la población urbana y rural", agregó la Sedatu.

Pío López Obrador tiene la posesión de la marca Guacamayas de Chiapas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que le permite explotar servicios de entretenimiento y actividades deportivas.

El hermano del actual presidente de la República comenzó a usar dicha frase en 2015 y logró que le dieran la marca en noviembre de 2017, según registros del IMPI.

En su juventud, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador jugó en las Guacamayas de Chiapas, equipo que en la actualidad es tetracampeón de la Liga Tabasqueña de Beisbol, y cuyo mánager es Miguel Solís Castillejos, miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

"Nunca voy a olvidar que por los años 70, cuando estudiaba en la universidad y venía de vacaciones a ver a mis padres, jugaba yo aquí, en el equipo de Palenque", recordó el mandatario nacional en agosto pasado, a través de un video.

El presidente López Obrador tiene su finca de descanso en Palenque, que es el punto de partida del primer tramo del Tren Maya, y cuyo aeropuerto comercial será asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según informó el propio mandatario nacional.