Admite Ayuntamiento de Culiacán realizar reasignaciones de trabajadores sin conocer los motivos

La Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán ha realizado cambios de área de empleados sin siquiera cuestionar los fundamentos por los que son solicitados por los jefes de departamento, asegura la titular Yolanda Martínez Sotelo

Belem Angulo

18/08/2020 | 12:22 AM

La directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán admitió realizar cambios de departamento a trabajadores que son puestos a su disposición sin conocer las razones que motivan estos movimientos, mismos que son solicitados por los jefes de área.

"Yo no tengo la culpa de que me remitan a los trabajadores, y a veces no les pregunto ni por qué", declaró Yolanda Martínez Sotelo, mientras se deslindaba de ser la responsable directa de los cambios.

"Las diferentes áreas del municipio ponen a disposición a los trabajadores a la Dirección (de Recursos Humanos), en este caso en ese proceso me involucro yo, por diferentes temas: si de acuerdo a su estructura no son necesarios, si esta persona no les está funcionando, por diferentes motivos, el procedimiento en donde yo entro es de acuerdo a su perfil buscar áreas y reubicarlos", explicó.

El 17 de julio, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Julio Duarte Apan, acompañado por un grupo de agremiados, se manifestaron en el departamento de Recursos Humanos alegando procesos irregulares en los movimientos realizados y el incumplimiento del contrato colectivo que los respalda.

"Han tomado unas determinaciones raras. Antes de salir de vacaciones tomamos la oficina de recursos humanos, pedimos a la gente que se saliera y estuvo tomada por dos horas. Hicimos cita con el Presidente y estuvimos un rato más", recordó.

"Solamente se quedó una persona adentro porque estaba pagando cheques para trabajadores jubilados. Estuvimos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 10 y la señora (Martínez Sotelo) nunca llegó, no sé a qué hora llegue a trabajar", señaló.

Ante esta manifestación, Martínez Sotelo reiteró que los cambios no son por determinaciones personales.

"No sé dónde está el enojo conmigo, si yo no tengo nada qué ver", dijo.

La tarde de este lunes, alrededor de 500 sindicalizados del Stasac marcharon en manifestación acusando presuntos cambios arbitrarios de departamentos, omisión del pago de bonificaciones y procedimientos irregulares en el área de Recursos Humanos ejercidos por la administración encabezada por el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

La movilización fue del parque Revolución y hasta el Palacio Municipal, en donde se mantuvieron varios minutos obstruyendo el paso vehicular sobre la avenida Álvaro Obregón.

"El contrato colectivo establece unas normas que protegen a los trabajadores, por ejemplo que no puede ser cambiado a cualquier área, si tienen categorías respetarlas, pero ellos han hecho estos cambios a placer", acusó Duarte Apan.