Admite IMSS Sinaloa problemas de logística con empresa de lavandería y será sancionada; descartan colapso

José Abraham Sanz

La delegación Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social admitió que en los primeros días de este 2021, la empresa que fue contratada para brindar el servicio de lavandería falló en la logística implementada.

Sin embargo, la delegación descartó que haya posibilidad de colapso en el servicio.

A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que los casos graves se presentaron en los hospitales regional de Culiacán y gineco pediátrico de Los Mochis, los más grandes del estado.

"La empresa Más Limpio S.A de C.V. inició el servicio el día viernes 1 de enero del 2021, y su compromiso era solamente recolectar ropa sucia. Sus trabajadores se presentaron en cada uno de los hospitales de acuerdo a la frecuencia establecida en la convocatoria. Sin embargo, en el caso del Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Culiacán, y el Hospital Gineco Pediátrico (HGP) No. 2, en Los Mochis, no retiraron la totalidad de ropa hospitalaria sucia, y fue recogida al día siguiente", explica el documento.

"En el proceso particular del HGR No. 1, en Culiacán, donde la frecuencia de recolección es de dos visitas diarias para el retiro de ropa sucia y entrega de ropa limpia, el prestador de servicios se presentó, pero no entregó la totalidad de la ropa que había recibido el día anterior".

Aunque no especifica el grado o nivel de sanción, el IMSS explicó que la empresa "será sancionado por cada incumplimiento en que haya incurrido, conforme los términos y condiciones establecidas en el contrato para la prestación del servicio".

La delegación también aclaró que en Sinaloa cuenta con un stock de ropa limpia procesada para garantizar la atención hasta 48 horas, a cada uno de los servicios en sus hospitales, así como brindar atención a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) que requieran ropa hospitalaria.

"... garantizando con esto que en ningún momento se encuentre en riesgo de colapsar el servicio por falta de dichos insumos", agrega.

"Es importante destacar que el Instituto cuenta con ropa desechable para todas las eventualidades que puedan ocurrir.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa refrenda el compromiso con la población derechohabiente de todo el estado, para otorgar servicios de calidad y con calidez".