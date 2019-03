Admite presidenta de la ComisiÃ³n de Urbanismo en CuliacÃ¡n no tener experiencia en el campo

Admite presidenta de la Comisión de Urbanismo en Culiacán no tener experiencia en el campo

Angelina Maricela Gutiérrez González reconoce que solo tiene estudios hasta la preparatoria, y que desconoce los conflictos con los que venía arrastrando el Implan

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Angelina Maricela Gutiérrez González, presidenta de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, reconoció no tener conocimientos en ese campo; cabe destacar que esa comisión fue la encargada de seleccionar a los ocho consejeros ciudadanos titulares y suplentes del Instituto Municipal de Planeación Urbana.

La regidora de Morena dijo desconocer que Aureliano Félix Díaz fue presidente del Consejo Ciudadano del Implan, el cual ayer fue reelegido como uno de los consejeros titulares del organismo.

"Tengo conocimiento nulo de eso, se revisó todos los currículums independientemente de él... si puedes ir a checarlos lo conformamos con jóvenes el Implan, que nunca se había dado que tanto joven estuviera dentro del Implan", mencionó.

Jubilados, gestores y luchadores del cambio; así estará integrado el Cabildo de Culiacán

"Todo fue un proceso legal, un proceso con mucha transparencia, y la comisión estuvimos enfocados en checar los currículums y checar la experiencia de cada uno de ellos", aseveró.

La presidenta de la comisión mencionó que no estaba al tanto del conflicto que hubo en el anterior Consejo Ciudadano del Implan, donde cuatro de sus siete integrantes intentaron remover a Felíx Díaz de la presidencia del consejo.

Sin embargo, afirmó que ella se basó en el currículum del ingeniero, y negó cualquier línea para su nombramiento como consejero titular del Implan.

"No nos basamos en que haya sido consejero o no, porque la ley te marca hasta cuatro, nada más, pero sí nos basamos mucho en lo que fueron los currículums de las personas, el conocimiento y la experiencia de los que pasaron la entrevista, muy buenas contestaciones (sic) enfocados en la misma problemática que tiene la ciudad".

¿Usted sabía del conflicto que hubo en el Implan donde quisieron destituir a Aureliano Félix de la pPresidencia del Consejo Ciudadano?

No estaba enterada de eso.

La regidora morenista sostuvo que si bien no tiene experiencia ni estudios en urbanismo, tiene los conocimientos necesarios para 'hacer las cosas bien' y eso es lo que importa.

¿Usted tiene experiencia en urbanismo? ¿A qué se dedica como para que la hayan puesto al frente de esta comisión?

La verdad soy ciudadana normal, no tengo experiencia en muchos ámbitos, estudié hasta la preparatoria, pero tengo el conocimiento, que es el conocimiento básico de querer hacer bien las cosas, yo me imagino que eso es lo fundamental de porqué me quisieron poner como presidenta en esta comisión.