Adolfo Rojo dirige el PAN y se quiere reelegir, seÃ±ala Juan Carlos Estrada

Adolfo Rojo dirige el PAN y se quiere reelegir, señala Juan Carlos Estrada

El aspirante a la presidencia estatal del blanquiazul en Sinaloa señala que Sebastián Zamudio solamente dirige al partido en el papel, ya que es un títere de Adolfo Rojo

Karen Bravo

Adolfo Rojo Montoya es quien dirige al PAN en Sinaloa, no Sebastián Zamudio Guzmán y ahora sólo está buscando reelegirse, aseveró Juan Carlos Estrada Vega aspirante a la presidencia estatal del azul.

Acusó además que Zamudio Guzmán está interviniendo en el proceso electoral.

“Él no está metiendo las manos sino todo el cuerpo, pero no pasa nada, aquí el dirigente no es Sebastián Zamudio, en el papel lo es pero en los hechos, en la práctica el dirigente es Adolfo Rojo, él busca reelegirse pero no lo va a lograr”, expuso.

“Esta vez ¿saben qué dice la gente? Que no encontró ya nadie que diera la cara por él y se puso él, porque si hubiera encontrado a alguien con una trayectoria limpia a lo mejor lo ponen otra vez de títere para seguir”, agregó.

Tras el inicio de su campaña, Estrada Vega dio una conferencia de prensa en Culiacán donde expuso que buscará que el PAN ya no vaya solamente a asegurar las plurinominales y que sea una oposición responsable pues actualmente no la hay en Sinaloa.

Además acusó que antes de iniciar el proceso rumbo a la elección, el grupo de Rojo Montoya lo buscó para que fueran por una planilla única.

“Ellos nos pidieron formar una planilla, incluso, nada más donde estuviéramos representados diversas fuerzas nosotros le dijimos siempre que nunca haríamos eso, por una sola razón pasaríamos a ser parte de lo mismo”, denunció.

Con los mensajes que ha mandado la dirigencia es probable que intenten amañar el proceso, pero estarán pendientes para que haya transparencia en la elección, comentó Estrada Vega.

“Ellos de alguna forma podrían intentar algo, estamos dentro de un gran equipo, tenemos también una experiencia muy grande”, dijo.