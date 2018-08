Adrián Granados, El Tigre que quiere rugir en Culiacán

El méxico-americano boxeará este viernes por primera vez en la capital sinaloense

Kevin Juárez

01/08/2018 | 12:33 AM

CULIACÁN._ Nacido en Illinois, pero con raíces mexicanas, Adrián “El Tigre” Granados quiere conquistar al público culiacanense con su boxeo.

El méxico-americano Adrián Granados se presentará por primera vez en Culiacán este viernes, en la función de JD Promotions denominada Guantes de Poder, la cual se realizará en el Parque Revolución.

Adrián Granados se medirá ante el culiacanense Luis Fernando Valdez, en una pelea pactada a ocho asaltos en peso Welter.

Con un récord de 18 victorias, 6 derrotas y 2 empates, Adrián Granados está rankeado entre los siete mejores boxeadores en peso Super Ligero por el Consejo Mundial de Boxeo.

“Estoy muy excitado, me ha gustado mucho Culiacán, me han recibido como a uno más de ellos. Espero darles una buena exhibición de mi talento porque yo quiero ser campeón mundial y sé que este es el camino”, dijo.

Adrián Granados, de 28 años, manifestó que en su natal Illinois no hay tanto apoyo para los boxeadores, cosa contraria a la que ha visto en Culiacán.

“He batallado mucho, vengo desde Chicago, Illinois, una ciudad que no apoya bastante el boxeo como debería, hay mucho talento ahí y no hay muchos promotores, es por eso que me da gusto que aquí en Culiacán haya mucha difusión y apoyo de los aficionados”, explicó.

El joven pugilista explicó que le ayudó mucho en su carrera entrenar con Ignacio Beristáin y el campeón mexicano Juan Manuel Márquez.

“Entrené un tiempo con Ignacio Beristáin en el Gimnasio Romanza, donde fui sparring de Juan Manuel Márquez, eso me ayudó mucho porque aquí está el amor y la humildad por este deporte”, afirmó.

En su última pelea ante Javier Fortuna, Adrián Granados se entrenó en el Gimnasio de Julio César Chávez, quien fue su motivación para ser boxeador.

“Ahora ando con la familia Chávez, lo que es un honor para mí estar con ellos y es por Julio César Chávez que soy boxeador”, comentó.

Adrián Granados nació en Estados Unidos, pero tiene a México “tatuado” en la piel.

“Mi papá viene de Nuevo León y mi mamá tiene raíces de Coahuila. Sé que estoy viviendo el sueño de mi padre, siempre quiso ser boxeador, pero yo lo estoy haciendo por él”, señaló.

Por último, Adrián Granados comentó que sueña con ser campeón en Super Ligero y Welter.

“Quiero ser campeón del mundo, estoy rankeado entre los mejores 10 en el mundo, es por eso que yo sé que puedo ser campeón del mundo en un año en Super Ligero, también me gustaría subir a Welter para ganar cinturones”, concluyó.