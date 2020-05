DÍA DE LA MADRES

Adriana Carolina Villa Ruiz: 'Ser madre es la experiencia más maravillosa’

Para la enfermera estar en compañía de su familia y con salud, es lo mejor de la vida

Marisela González

Mazatlán._Este Día de las Madres fue diferente, pero igual de satisfactorio, ya que tener salud y estar juntos fue lo mejor para la enfermera Adriana Carolina Villa Ruiz.

El 10 de mayo es una fecha muy especial, en la que los demás integrantes de la familia desean obsequiarle el regalo perfecto a mamá, sin embargo, para Adriana Carolina, el mejor es precisamente ser madre de tres personas maravillosas.

"Para mí, ser madre es una experiencia maravillosa y única; mis hijos son lo más hermoso que me ha pasado en la vida, creo que estoy enamorada de ellos", dice.

Adriana Carolina es madre de Josseph Armando, Amara Nohelia y Ángel Adrián Hernández Villa, les da todo su amor, los cuida y trabaja en su desarrollo, apoyada por su esposo, Armando Silvestre Hernández Cabral.

"El festejo fue en casa, en familia, ya que como todos los días, desde el 15 marzo, estamos en confinamiento; por videollamada saludamos a mi madre y a la abuela. Hay que continuar quedándose en casa, ya vendrán más festejos", dice.

La trabajadora en la salud, que labora como enfermera desde hace 10 años en el Hospital General de Zona número 03 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán, exhorta a la ciudadanía a quedarse en sus hogares, ya que la pandemia que aqueja al mundo, día a día va en aumento en la localidad.

"Creo que yo soy de las que más desean que las personas se queden en casa, para que no lleguen tantos pacientes al hospital, ya que es muy feo que sus familiares no puedan verlos".

"Dos de mis hijos y yo seguimos trabajando con nuestras debidas precauciones, mi esposo ya tiene un mes sin trabajar, él es el que nos lleva y nos trae a nuestros trabajos; a mis familiares, sobre todo a mi mamá y a la abuela, se le realizan solo llamadas por teléfono, hay que cuidarnos y cuidar a las personas mayores".

La situación actual no ha sido fácil para nadie, pero la enfermera confía en que pronto culmine.

"Hay que salir lo menos posible, a las personas que no creen me gustaría decirles que si esto es por política, económico o de poderes, la enfermedad ahí está, que saniticen su casa, usen cubrebocas y laven sus manos constantemente, no hagan reuniones en casa, ya habrá tiempo; además tomen su ‘sana distancia’, esto es verdad, ya hemos tenido casos en el hospital", comenta.

"Es una situación inesperada y nueva, de la cual se está aprendiendo a vivir, la que ha puesto en riesgo nuestra vida, ha puesto a prueba nuestra tolerancia y paciencia, nos hemos dado cuenta de que somos seres humanos vulnerables, pero hemos demostrado que la unidad es fuerte para enfrentar esta pandemia mundial”.

Debido al Covid 19, la unidad médica en la cual labora ha aumentado las medidas preventivas, además del trabajo.

"Tenemos y tendremos mucho trabajo, y lo vivo, porque aumentó más que otro tipo de enfermedad y he visto un panorama que nos empieza a rebasar, es crítico; tenemos toda la voluntad, como la capacitación para sacar adelante a nuestro Estado, pero necesitamos que la sociedad valore nuestra vida, porque es la vida nuestra la que también está en juego".

"Invitó a la sociedad a que esté atenta con las indicaciones del Gobierno y de la Secretaría de Salud, el Covid-19 no es un mito, es una realidad y si no se toman las debidas precauciones, ya sabemos las consecuencias, no esperen conocerlo de cerca, hay que evitarlo", apunta.

Adriana Carolina Villa Ruiz

Esposo: Armando Silvestre Hernández Cabral

Hijos: Josseph Armando, Amara Nohelia y Ángel Adrián Hernández Villa

Labora: Hospital General de Zona número 03 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mazatlán