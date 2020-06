Adulto de 80 aÃ±os denuncia robo de pensiÃ³n y salario en Concordia

Adulto de 80 años denuncia robo de pensión y salario en Concordia

Exige que las autoridades le hagan justicia porque se quedó sin dinero y a su edad se le dificulta obtener otros ingresos, además que no tiene ningún familiar

Belizario Reyes

El señor José Osuna Velarde, de 80 años, denunció que el mes pasado fue golpeado por un hombre en el Centro de Concordia, quien le quitó el dinero de su sueldo que ganó en una fundición y lo obligó a que le diera su clave para robarle su pensión del programa 65 y Más.

Aunque reconoció que no notificó de estos hechos a la Policía de ese municipio ni ha presentado ninguna denuncia ante el Ministerio Público, exigió públicamente que las autoridades le hagan justicia porque se quedó sin dinero y a su edad se le dificulta obtener otros ingresos, además que no tiene ningún familiar.

Sin poder precisar la fecha, dijo que un jueves del mes pasado acudió a una tienda ubicada casi frente al Palacio Municipal concordense y con su tarjeta del banco donde recibe su pensión pidió unos productos, pero cuando estaba con la cajera se acercó un hombre a ver el número de la misma y después lo esperó afuera en donde lo golpeó para robarle.

"En Concordia ese individuo me amenazó con matarme, no sé su nombre, lo que pasa es que yo iba a sacar dinero y le di la clave (en la tienda de conveniencia), y éste me copió toda la numeración, cuando salí me amenazó", recordó el señor Osuna Velarde.

Ya afuera el hombre que lo asaltó le quitó 2 mil 800 pesos que le pagaron en una fundición en la que trabajó, además le quitó su tarjeta bancaria y lo obligó a darle la clave de la misma para que pudiera retirar el dinero de su pensión en un cajero en esa misma cabecera municipal.

Mostrando la mano que aún trae vendada por uno de los golpes que le dio la persona que lo asaltó, dijo que no le comentó de esos hechos a los elementos de la Policía Municipal de Concordia porque no hacen nada como en otros casos que ya les ha reportado y tampoco ha puesto denuncia ante el Ministerio Público porque también cree que no harán nada.

Solamente dijo que el asaltante es como de 1.70 metros de altura, moreno y de "mala traza", que incluso sabe que se le ha visto en Mazatlán.

Expresó que pidió "un raite" para venir a Mazatlán con la intención de reportar los hechos en el banco al que pertenece la tarjeta para que le cambien la misma y la clave y de esa manera ya no le roben sus pensiones futuras, pero este fin de semana la institución bancaria está cerrada, por lo que contempla esperar hasta el lunes.

También expresó que en obras de reparación en el Centro de la ciudad hay algunas personas que vienen de Concordia a trabajar y se ha acercado a ellos.

Mientras tanto dijo que estará por el rumbo del Mercado Municipal "José María Pino Suárez", en el Centro de Mazatlán, donde si alguna autoridad le desea apoyar y hacer justicia lo puede encontrar, pues de todos modos es hasta el lunes cuando abren las agencias del Ministerio Público para denunciar los hechos de que fue víctima.