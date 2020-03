Adultos mayores llegan temprano para recibir su 'doble pensiÃ³n' en MazatlÃ¡n, por temor a no alcanzar

Adultos mayores llegan temprano para recibir su 'doble pensión' en Mazatlán, por temor a no alcanzar

Son los beneficiarios de la Pensión Universal, adultos mayores de 68 años que en esta ocasión recibirán su apoyo habitual, del bimestre marzo y abril; y uno adelantado, de mayo y junio

Alma Soto

28/03/2020 | 11:03 AM

Llegan temprano. Sin respetar el horario marcado en su ficha. Lo hacen por la costumbre de hacer largas filas y de que se paga primero al primero que llega.

Son los beneficiarios de la Pensión Universal, adultos mayores de 68 años que en esta ocasión recibirán su apoyo habitual, del bimestre marzo y abril; y uno adelantado, de mayo y junio, para que puedan afrontar la crisis del coronavirus.

Y precisamente para evitar las aglomeraciones que los pongan en riesgo de contagio, se les entregaron fichas con día y hora de cobro.

"Vengo de lejos y me da pendiente no llegar a tiempo", expresó un señor con ficha para las 13:00 horas que llegó a las 10:30.

Después de un ligero regaño sobre respetar los horarios para evitar agloneraciones y perder tanto tiempo, finalmente le permiten el ingreso al Centro Deportivo Benito Juárez, donde se realiza la entega de los apoyos.

Afuera quedó José Consolación Arreola, a él le entregaron ficha para el 26 de marzo, pero ese día se suspendió la entrega de apoyos por fallas en la logística.

"Me dijeron que me van a llamar, ya les di mi número de teléfono, pero vengo por si acaso llega más dinero o alguien no viene y alcanzan a pagarme", comentó.

Cuestionados respecto de cuántas fichas se entregaron para cada día, los servidores de la Nación se limitan a responder que solo en la oficina se pueden proporcionar esos datos... y en la oficina remiten a Culiacán.

El único dato que dio uno de los trabajadores fue que la entrega se prolongará hasta el 16 de abril, cuando normalmente no tarda más de una semana.

Ayer se anunció que por día, se entregarían 500 fichas para atender, de 9:00 a 15:00 horas.