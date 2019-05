Adultos mayores y niños con discapacidad del norte del País cumplen el sueño de conocer el mar en Mazatlán

El colectivo Cien Sueños por Cumplir logra que personas de la Comarca Lagunera y de Tamaulipas toquen el mar con sus manos

Sibely Cañedo

Gomersindo Ortiz Martínez recolectaba botellas en San Pedro de las Colinas, cuando llegó la hija de un amigo suyo y le dijo "te vamos a llevar a las playas".

De inmediato se remitió a una cantina del pueblo conocida por el mismo nombre, Las Playas: "No gracias, yo ya no tomo ni fumo".

La joven era emisaria de Cien Sueños Por Cumplir, una asociacion conformada por un grupo de amigos que un día se propuso hacer algo por los demás.

Después de unos minutos se dio cuenta que no le hablaban de la cantina, sino de un viaje a Mazatlán con todos los gastos cubiertos para cumplir el anhelo de cientos de personas en la región semidesértica de la Comarca Lagunera: conocer el mar.

Gomersindo tiene 82 años. Toda su vida fue campesino, hoy se dedica a la pepena, a pesar de que ya sus pasos son lentos y frágiles.

Pero esta mañana se olvidó de su rutina. Es uno de los cien sueños cumplidos esta semana en la Perla del Pacífico. Junto a sus compañeros, viajó siete horas y media en autobús desde Torreón, Coahuila.

A las siete de la mañana, lo recibió un hotel de la zona de Cerritos. Apenas desayunó fruta y un sándwich. Y el sueño comenzó a hacerse realidad.

El mar por primera vez

Uno a uno del último de tres camiones de "soñadores", se fueron acercando a la orilla del mar, a ciegas. Con los ojos cubiertos con una banda blanca, caminaron paso a paso por la arena de una mañana fresca y húmeda. Y mientras las olas reventaban con fuerza, les destaparon la mirada para ver el mar por primera vez.

"Estoy que no me la creo", resaltó Gomersindo, lejos de su San Pedro, cuna de la Revolución Mexicana, donde la gente se dedica a la siembra de algodón, frijol y escoba, y las jornadas de trabajo no dan tregua para viajar. Tampoco los salarios.

"Hermosísimo", expresó Ángel desde su silla de ruedas. Este año cumplió 15 y tomó la experiencia como su regalo. Único hijo del matrimonio compuesto por Ángel Hernández Chacón e Irma Delia Salazar Medellín, vive con parálisis cerebral y disfrutó este momento con una gran sonrisa.

Al igual que ellos, realizaron su sueño niños con discapacidad, adultos mayores y familias procedentes de distintos puntos de Durango y Coahuila: Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros, además de San Pedro de las Colonias... así hasta cumplir los cien.

El nacimiento de un sueño

Originario de Torreón, Christian Guillermo Solís López es el fundador de Cien Sueños Por Cumplir, una organización sin fines de lucro.

Desde hace dos años, se retiró de su trabajo en medios de comunicación y se dedicó al comercio. Y a inicios de este año, se juntó con dos amigos y emprendieron una inusual investigación.

"Quisimos hacer un proyecto social y ver de qué manera podíamos ayudar a los demás, fue cuando empezamos a preguntar a asociaciones civiles, casas hogar, y en los ejidos más alejados, cuál era el sueño por cumplir, y todos coincidieron: conocer el mar", relató a la orilla de la playa, donde los niños hacían figuras de arena.

Ya con esa idea, se abocaron a armar presupuestos y a buscar apoyo de la sociedad; y lo que no obtuvieron por patrocinio o descuento, lo reunieron con actividades de recaudación de fondos. Pero sobre todo, se enfocaron en buscar a las personas que más lo necesitaran.

"En la Comarca Lagunera estamos en el semidesierto de México: las condiciones de vida son extremas: la distancia, la economía, son varias cosas que hacen que realmente el mar sea un sueño para mucha gente", explicó.

Para Christian, la experiencia y lo que se queda en su corazón es su principal ganancia, así que continuará con estas acciones cuantas veces sea posible, mientras encuentre manos solidarias y más sueños sin ser cumplidos.