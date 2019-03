Advierte economista sobre riesgos en el aumento del empleo informal

El expositor hizo un resumen de las decisiones económicas que ha tomado el gobierno de López Obrador, y separó lo que considera fueron aciertos y errores; además, conjeturó sobre lo que viene

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ En un evento organizado por los Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Culiacán, el invitado Enrique Terrazas López, contador público con años de experiencia, expresó sus conclusiones sobre el contexto económico de la región en la charla titulada “Un vistazo a nuestro 2019”.

El especialista enumeró lo que considera han sido aciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como también sus defectos. También especuló sobre lo que podría pasar en la economía nacional debido a estos cambios que se están presentando.

“Se cumplió la promesa del candidato triunfador de que en 2019 no habrían nuevos impuestos; y efectivamente, no hubo ningún nuevo impuesto. El presupuesto recaudatorio se incrementa en relación a 2018 un tres por ciento, solamente un tres por ciento: vino siendo poco menor que los incrementos recaudatorios agresivos que se hacían en el pasado”, indica.

“Desaparece la compensación universal de impuestos; aún no nos vamos a meter en ese tema de por qué sí y por qué no. La tasa de retención para los ahorradores, para quienes tienen dinero en el banco, pasa de un 0.46 a un 1.04; por eso quienes tienen dinero ahorrado se dan cuenta de que al dinero le bajó el rendimiento”, añade.

Respecto lo que la nueva administración ha hecho positivo, Terrazas López considera que esto engloba las acciones en torno a la reducción del gasto de Presidencia, el combate a la corrupción, la disminución del aparato burocrático y las medidas de austeridad de arriba hacia abajo. Sin embargo, también opina que López Obrador ha errado en ciertas cosas.

“¿Pero qué vemos limitante o desacertado? Las medidas simplistas y precipitadas: tú no puedes cambiar la economía por decreto, tú no puedes cambiar las cuestiones estructurales porque se te ocurran una serie de cosas. La excesiva permisividad por compromisos con grupos extremistas o grupos dinosauricos: recuerda uno la frase del presidente Juárez de ‘A los amigos justicia y gracia, a los enemigos nada más justicia’... algo así nos está pasando”, critica.

“El costo del regalo fiscal a las zonas fronterizas aún no conocemos el impacto pero nos va a pegar fuerte, tiene que pegar: tú no le puedes regalar algo a alguien porque se lo estás quitando a los demás. El riesgo de que no alcance la Hacienda Pública para tantas dádivas, promesas y obras no viables. Y con los mensajes alarmantes a la comunidad económica internacional, pues nos tendrían que estar contestando como nos están contestando”, añade.

Del mismo modo enumeró y profundizó en temas que considera que no están siendo o no fueron manejados de la mejor manera, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el costo financiero de Pemex, los aeropuertos de la Ciudad de México, las Reformas Educativa y Energética, las represalias contra quienes se atreven a disentir, y el rechazo “obsesivo” de los aciertos de gobiernos anteriores con “ese maniqueísmo de yo estoy bien porque tú estás mal”, reflexiona.

Ante esta mezcla de aciertos y de infortunios, el especialista en temas fiscales compartió algunas conjeturas de cómo espera que venga este 2019.

“No hay manera de predecir que habrá alguna reforma o disposición trascendente en el 2019. Se habla de distintas cuestiones, se habla del impuesto a la herencia, se habla del impuesto a los donativos, se dicen muchas cosas”, comenta.

“Vamos a hacer un intento de pronóstico para los indicadores macroeconómicos del 2019. No es para sacarse la medalla en “futurología”, es simple y sencillamente tratar de dar un vistazo: Esperamos una paridad promedio de 21 pesos, que no es mala; una tasa de inflación del 4 al 5 por ciento; un crecimiento del PIB de 1.5 por ciento, aunque no es un año fácil en la economía mundial... no solo en la economía de México”, considera.

“Y la tasa de desempleo del 2 por ciento. Es una tasa ejemplar. El problema del empleo en México está bastante superado, pero tiene dos defectos estructurales que son el único problema: es muy alto el nivel de economía informal y ese es un problema serio porque ya está llegando a niveles del 40 por ciento de la actividad económica; el segundo defecto es la injusta distribución de la riqueza, que no va a ser fácilmente superable”, añade.

Enrique Terrazas profundizó en torno las implicaciones que podrían tener los proyectos del Presidente orientados a distribuir la riqueza.

“¿Qué está pasando en el fenómeno político del país, muy simple y sencillamente? Bueno, se están favoreciendo a las clases más necesitadas. Pero como se sabe que no se puede hacer sin la participación del gran capital, el régimen se está congraciando con el gran capital, con los grandes capitanes, con los que regulan la economía en México, con ese sector grande del empresario”, señala.

“¿Qué va a hacer eso? Pues los que son muy ricos se van a hacer mucho más ricos todavía, y los otros pues van a alcanzar su nivel de flotación. ¿Y qué va a pasar? Un fenómeno que ya se ha visto en este país y en otros: el socavamiento, el empujamiento hacia la pared de las clases medias”, lamenta.

Asimismo, considera algunas implicaciones internacionales que podrían impactar en el desempeño económico del país.

“Aparte de lo que tenemos adentro, tenemos varios golpes que nos están ahí esperando. Este es el más importante de todos: no sabemos qué alcance va a tener el nuevo T-MEC. Dentro de él hay reformas esenciales, dentro de él hay cambios importantes en salvaguardas; dentro de él hay cambios importantes en manejos arancelarios… pero todavía no los conocemos, todavía no hay un tratado de libre comercio, y no sabemos qué tanto nos va a impactar la siguiente elección de los Estados Unidos de Norteamérica”, reflexiona.