Advierte Mexicanos Primero que, de seguir las mismas prácticas, no habrá cambio educativo

Jennifer O'Donoghue considera que la Reforma Educativa no dará resultados inmediatos

Karen Bravo

CULIACÁN._ Aunque se haya reformado nuevamente el Artículo 3 constitucional, si se continúa con las mismas prácticas y no se implementan las acciones adecuadas, los resultados seguirán siendo los mismos en materia de educación, aseveró la directora general de Mexicanos Primero, Jennifer O'Donoghue.

Dicha reforma a la reforma anterior, no dará resultados inmediatos, incluso podría prologarse hasta dos años el que no puedan palparse mejoras en materia educativa, sobre todo si no se hace un cambio al modelo, señaló la activista.

