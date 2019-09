Advierte rector de la UAS que presupuesto de 2020 no favorece a la educaciÃ³n superior

Advierte rector de la UAS que presupuesto de 2020 no favorece a la educación superior

Aunque el Gobierno federal argumenta que hay más recursos para educación, no se ha visto que se refleje en lo que corresponde al nivel superior, dice Juan Eulogio Guerra Liera

Noroeste / Redacción

La propuesta del Presupuesto de Egresos para 2020 no favorece a la educación superior, de acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados, advirtió el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera.

Señaló que lo que se ha percibido en la propuesta del gasto público, va a tener un impacto favorable en cantidad a los rubros de energía, bienestar y seguridad.

“Pero a educación aunque se comenta que hay un monto mayor, no vemos la propuesta nosotros para educación superior”, comentó.

De parte de la ANUIES, explicó, había un estudio para solicitar un incremento para las universidades de poco más del 3 por ciento para el presupuesto de 2020, mencionó, pero además, en el proyecto, debería reflejarse el incremento para llegar a al cobertura universal y avanzar hacia la gratuidad de la educación superior.

Guerra Liera expresó que por lo regular, la propuesta del presupuesto sufre cambio y espera que esas necesidades que tienen las universidades se vean reflejadas en la propuesta final.

Porque además, agregó, también debería reflejarse en el presupuesto la solicitud de la Secretaría de Educación Pública a la Secretaría de Hacienda, de 2 mil 400 millones de pesos, que se distribuirían a universidades que tuvieron problemas o estuvieron vulnerables el año anterior.

“Nosotros ya tenemos años, sobre todo en el nivel medio superior, con un 100 por ciento de cobertura, en el nivel superior hemos ido avanzando y hoy fue prácticamente casi el 100 por ciento, pero esto al margen de lo que se apruebe en el presupuesto lo hemos venido poniendo en práctica ¿qué es lo que se requiere? Lo dije hace un momento, que se avance en ese monto que por ley ya quedó establecido, debe programarse para que año con año se pueda cubrir lo que se dejará de ingresar al recibir gratuitamente a nuestros muchachos, pero además un monto que te garantice una inclusión con dignidad”, consideró.

De nada sirve que una institución educativa tenga el 100 por ciento de cobertura, advirtió, si no hay condiciones para retener a los alumnos en el aula con el equipamiento adecuado, con infraestructura necesaria, con maestros habilitados, de tal forma que si abandonan el aula la cobertura quedaría solo en “números huecos”.

“¿Nosotros qué necesitamos? Pues traemos un déficit estructural de muchos años que son como mil 700 millones de pesos, que en nuestro caso se ve impactado por la jubilación dinámica, por las plazas no reconocidas, por las horas asignatura no reconocidas, por los estudiantes de preparatoria que tienen un valor del 0.7 con respecto a los de licenciatura y que eso al final se refleja en maestros que no son financiados", explicó,

"En alumnos que no son reconocidos pero que ellos requieren buenas aulas, buena infraestructura y condiciones de calidad, creo que va a ser la primer señal que dé el actual régimen de cómo se integra un presupuesto para educación superior y media superior”, puntualizó.