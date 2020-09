Advierte Regidor problema serio con el Covid-19 en el ejido Pueblo Nuevo, de Culiacán

Eusebio Telles Molina, quien representa a la sindicatura de Costa Rica en el Cabildo, reconoce que hay mucha gente enferma de coronavirus en la localidad, por lo que pidió que el Gobierno crear conciencia

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En Pueblo Nuevo, ejido de Costa Rica, hay familias enteras enfermas de Covid-19, reconoció Eusebio Telles Molina, regidor que representa a la sindicatura en el de Cabildo de Culiacán.

El edil por el Partido Acción Nacional señaló que hay un conocimiento de la problemática que se vive en el ejido de poco más de mil personas.

El 4 de septiembre, Noroeste recabó varios testimonios que aseguraban que en Pueblo Nuevo el problema era serio, y pedían a las autoridades intervinieran.

"Yo te diría, sí debe haber por parte del Municipio una identificación de esos lugares, donde están en crisis para poderse atender, yo ya tuve conocimiento de ese ejido que tú me hablas (Pueblo Nuevo), ya me acerqué con unos vecinos, incluso el titular de Protección Civil de la sindicatura tiene arraigo ahí en esa comunidad, y me dijo 'sabes qué, Pueblo Nuevo está viviendo el Covid', ya hemos visto la posibilidad de mandar una jornada de sanitización".

- ¿Entonces hay un problema serio en Pueblo Nuevo?

"A lo que me ha dicho la gente y a lo que yo también he investigado, sí hay bastantes casos, incluso sabemos que hay familias enteras afectadas, sin embargo éstas sacuden a los sistemas de salud".

Telles Molina indicó que saben que hay ignorancia en el ejido, ya que hay muchas personas que no creen en esta enfermedad, sobre todo personas de edad avanzada, por lo que pidió al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro llevar jornadas de concientización en Pueblo Nuevo para evitar más contagios.

"Sin duda la campaña debe estar enfocada en un tema social de concientización, de que sí existe la enfermedad y que tiene una grave consecuencia si no se atiende, desafortunadamente ese pueblo, ese ejido es de los más viejos que tiene la sindicatura, y la gente que vive ahí son personas adultas, son personas que hacerles cambiar su forma de pensar y su criterio cuesta, cuesta en el sentido de convencimiento, pero sí hace falta presencia del Gobierno, del Ayuntamiento, con alguna información para que la gente abra los ojos", explicó.

Añadió que él como Regidor ha llevado jornadas de sanitización en el poblado, así como en la sindicatura Costa Rica, pero es necesario el involucramiento del Municipio, ya que se han dejado olvidadas algunas localidades y han centrado los esfuerzos en el casco urbano de la ciudad.

"Implementamos filtros sanitarios, implementamos filtros en los espacios públicos, estuvimos vigilantes de las medidas de protección que se tenían que acatar, hicimos jornadas de sanitización, ahpi quiero reconocer el trabajo que ha hecho la síndica, que ha hecho el coordinador de sindicaturas, sin embargo yo he visto poca voluntad del Alcalde en cuanto a la atención de estos espacios, de estos lugares", subrayó.

"Minimizando y haciendo las campañas concentradas en el casco urbano, se han trasladado las jornadas a través del coordinador de sindicaturas pero evidentemente la capacidad humana nos supera y pues la atención que debería de tener permanente no le da la capacidad humana", agregó.