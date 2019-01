Advierten con sancionar y recoger vehículos de quienes hagan arrancones en Mazatlán

El Secretario de Seguridad Pública Municipal pide a la ciudadanía que denuncie a quien realice esta práctica en la vía pública

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ A quienes se les descubra realizando arrancones en las avenidas de Mazatlán, se les sancionará y se les detendrá el vehículo en el corralón, aseveró el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz.

Mencionó que por ello es importante la denuncia ciudadana, para acudir y detener a todos aquellos que rompen con el Bando de Policía y Buen Gobierno y las leyes de Tránsito.

“Están prohibidos los arrancones, así la ley lo contempla porque se pone en riesgo, no hay un lugar como tal, hubo uno alguna vez, pero ya no funciona, pero no es el lugar la vía pública para realizar estas acciones”, declaró.

“Hagan conocimiento en tiempo y forma a que hagan las denuncias correspondientes para aplicar los reglamentos, cuando se detienen a los sujetos por cometer una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno y Policía de Tránsito inmediatamente serán remitidos los sujetos al Tribunal de Barandilla y los vehículos al corralón”, comentó.

Olivo Cruz dijo que hasta el momento la SSPyTM no tiene una denuncia oficial por parte de los ciudadanos sobre los arrancones.

Mencionó que la sanción a los infractores varía en salarios mínimos, de acuerdo al riesgo de la acción, sin embargo desconoció de cuánto es el monto aproximado.

Presenta SSP su plan de trabajo a los abogados

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz presentó su plan de trabajo al Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Camberos”.

El jefe policiaco informó sobre sus acciones realizadas desde el 1 de noviembre y mostró sus 7 ejes de trabajo y la implementación de un programa educativo para la reducción del consumo de drogas.

Además invitó a los miembros del colegio de abogados para ser parte de un patronato de seguridad y que éste conozca las acciones de SSPM más de cerca.

Foto: Noroeste/Rafael Villalba