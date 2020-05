Advierten confusiÃ³n en el sector empresarial sobre la reapertura de negocios

Advierten confusión en el sector empresarial sobre la reapertura de negocios

Los representantes de Canaco y Canacintra sostienen que no hay reglas claras en lo que se denomina la Nueva Normalidad; no ven certidumbre sobre quiénes los inspeccionarán

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Hay mucha confusión en el sector empresarial sobre la reapertura de negocios a partir del 1 de junio, así los expresaron Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo y Francisco Álvarez Aguilar, representante en Culiacán de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Álvarez Aguilar mencionó que tienen miedo a una oleada de inspectores a partir del lunes, no ven un control ni quién vaya a ser la máxima autoridad en vigilar que cumplan las medidas para evitar la propagación del Covid-19.

Detalló que por un lado tienen a Protección Civil Municipal, así como la Estatal; también Inspección y Vigilancia, la Coepriss, la Secretaría de Salud, ven muchos organismos que pueden sancionarlos si no cumplen con las disposiciones que manda el Gobierno, pero no ven con claridad de qué se encargara de cada una.

“Nosotros es lo que pedimos ¿quién va a tomar la batuta o cuál va a ser lineamiento para dirigirnos a esa persona, no nos han respondido, no hemos tenido respuesta... lo que solicitamos a través de intercamaral es que fuera una sola ente, o que por sectores se dijera ‘le corresponde a Inspección y Vigilancia Canaco, le corresponde a Coepriss alimentos y bebidas’ pero no hemos obtenido respuesta”, señaló el presidente de la Canacintra.

El 78.1% de los mexicanos han visto su economía personal muy afectada

“Ahorita tenemos mucha confusión, y hace falta comunicación, tuvimos una mesa de trabajo el lunes ¿dónde está el seguimiento? Nos falta todavía aterrizar”, añadió.

Por su parte Diego Castro Blanco también coincidió con Álvarez Aguilar, el representante de la Canaco destacó que temen que llegue una oleada de inspectores, y que los empresarios están a merced de chantajes y multas injustificadas.

“Sí queremos que haya una claridad en ese sentido y una definición, ¿qué autoridad es la que nos va a supervisar? Y también que estén instruidos que de acuerdo a la Secretaría de Salud ninguna persona debe de ser multada, infraccionada, privada de su libertad en un esquema de pandemia”, detalló.

“Si nos quieren multar o infraccionar, no procede, porque muchos están afilando la navaja para dejarse sobornar o dejar trabajar a cambio de que les des sobornos para ese fin, es lo que estamos tratando de evitar, que se nos venga una jauría de inspectores queriéndonos multar o cerrar los negocios”,agregó.

“Por un lado tenemos a la Secretaría de Salud con sus inspectores, por otro a Protección Civil, por otro lado tenemos a Coepriss, y por otro lado tenemos al Ayuntamiento, más los inspectores falsos que se sumen a querer sacarle dinero a los empresarios, pues imagínate”, profundizó.

Destacan cuatro pilares esenciales en la ruta de la recuperación del turismo

El empresario tampoco ve claro cuándo comenzará la reactivación de algunos negocios en el Estado, ya que la administración de Quirino Ordaz Coppel no ha explicado de una manera concisa cómo va a funcionar el semáforo para determinar qué actividades económicas podrán reanudarse y cuáles no.

“Hay mucha incertidumbre, confusión y duda, porque según había dicho el Secretario Encinas que se trataba de la ocupación hospitalaria en cuanto infraestructura, ese porcentaje determinaba el color y que si hablábamos de un 75 en adelante, pues era rojo, y que iba bajando y de acuerdo a como iba bajando la ocupación hospitalaria, se iba bajando el color”, sostuvo.

“No han explicado con claridad qué porcentaje corresponde a cada color, y aparte la Federación saca tres conceptos más, y no es solamente la ocupación hospitalaria, es también cuántos casos están recibiendo, son otros factores que toman como criterios para determinar el color, hasta tal punto que siete estados de la República han tronado contra ese semáforo, porque la incidencia es mucho menos”, explicó.