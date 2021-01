Advierten crecimiento del tráfico de animales en México

El Zoológico de Culiacán gasta más de un millón y medio de pesos al año en la alimentación, cuidados y reubicación de animales rescatados, los cuales suman ya 200, señalan

Leopoldo Medina

El tráfico de animales en México ha crecido en un mil por ciento, ya que solo en el 2019 se registró el decomiso de más de 6 mil animales por tráfico ilegal, aumentando a 33 mil los últimos meses del año 2020, ocasionando que los zoológicos se encuentren al límite, señaló Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Durante la pandemia con el crecimiento del tráfico, en los zoológicos no existen lugares que se dediquen a recibir animales de vida silvestre por varias razones, una de ellas es por la falta de conocimiento para rescatar este tipo de animales; segundo, la falta de un presupuesto para mantenerlo y rehabilitarlo, además de que ya no hay manera de poderlo regresar al monte, porque ya no hay a dónde llevarlo, expuso.

“No estamos en una sobrepoblación, pero ya casi llegamos, ya que contamos con más de 15 mil animales que son responsabilidad de las autoridades, y la colección completa de los zoológicos del país que yo presido es de más de 350 mil animales de vida silvestre; de esos, 15 mil son animales que están en custodia y que son responsabilidad de las autoridades, pero no hay en el país un lugar que se encargue de ellos”, señaló Zazueta Zazueta.

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México.

Indicó que entre los animales de tráfico ilegal que más se detectan son aves y primates (monos capuchinos, guacamayas, tucanes, loros, y tortugas y otros reptiles).

El presidente de AZCARM destacó además que, esa responsabilidad ha caído en los zoológicos, lo que obligó a generar más de 300 mil empleos a nivel nacional.

Resaltó que actualmente los zoológicos han estado sobreviviendo solo con lo que entra de taquilla, con esto es lo que se mantiene a los animales, eso aunado a que se ha crecido las colecciones de especies, gracias a los decomisos que se han realizado.

Zazueta Zazueta comentó que para solventar esto, se han hecho convenios con Semarnat, con la dirección general de vida silvestre, además de contar con el apoyo de varias empresas nacionales, brindando alimento tanto en pollo, como en carnes rojas.

“Estamos próximos a firmar con la cadena de tiendas Walmart Internacional, ellos nos van a apoyar en diferentes áreas para los animales, buscando con ello mejorar la situación que se vive, siendo uno de los zoológicos que aún se mantienen abiertos y funcionando en el país, porque si nos vuelven a cerrar, todos vamos a tronar”, indicó.

Destacó que con el apoyo de empresas se ha podido garantizar el alimento para todos los animales que se atienden en los zoológicos y criaderos afiliados, por lo que es garantía el buen estado de salud y de alimentación de las diversas especies que se encuentran en estos lugares.

Zazueta Zazueta destacó que ve con tristeza cómo muchos se apuntan para ser diputados, sin pensar, si esa gente realmente está capacitada para entrar en los temas del medio ambiente, encontrándose a lo largo de los años con legisladores que no tienen ni idea de cómo legislar el tema del medio ambiente.

Indicó que el tema de los recursos de Semarnat cada vez están más abajo con pérdidas que van del 70 y 80 por ciento de su presupuesto, esperando un panorama desalentador para este 2021, y si no se cuenta con diputados verdaderamente preparados, no se tendrá a nadie para exigir mayores presupuestos para Semarnat, o para otras dependencias gubernamentales, ya que hoy, no existe quien los defienda.

Resaltó también que en estos momentos lo que se tiene resuelto es la alimentación, y cuidado de los animales, gracias al apoyo de la iniciativa privada, organismos de la sociedad y de personas que en lo individual han dado para la manutención de miles de animales que se encuentran bajo cuidado humano en zoológicos, criaderos y acuarios.

Detalló que en materia de presupuesto, un zoológico como el de Culiacán requiere de un monto por arriba de un millón y medio de pesos al año, esto solo en los animales que han sido rescatados, sumando ya más de 200.

“Antes de la pandemia teníamos una afluencia de 30 millones de visitantes al año entre los 110 zoológicos del país, pero ahorita creo que no llegamos a los 5 millones de visitantes, es decir, no llegamos ni al 15 por ciento de esta cifra”, indicó Zazueta Zazueta.

Respecto a si cuentan con algún apoyo del gobierno, Zazueta Zazueta subrayó que no lo hay, y que el centro de rescate de la institución depende principalmente del zoológico, el cual recibe un subsidio corto por parte de AZCARM, que ayuda para solventar algunas cosas.