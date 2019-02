Advierten demandas legales al Ejecutivo y bodegas, si retienen la cuota ejidal

La Diputada local Flora Miranda Leal adelanta que si hay que tomar otras medidas para que no le descuenten dicha cuota a productores que no están de acuerdo con pagarla, lo harán

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Si la Secretaría de Administración y Finanzas y las bodegas receptoras de cosechas ignoran el exhorto aprobado por el Congreso del Estado y siguen cobrando la cuota ejidal a productores que no están de acuerdo en que les hagan ese descuento, van a emprender demandas penales, advirtió Flora Miranda Leal.

La Diputada local subrayó que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel ha dicho que mandará la señal al titular de la SAyF para que se tenga que tratar este asunto, pero desconocen si el exhorto ya bajó a los bodegueros, quienes son los que hacen la retención de los recursos para enviarlo al gobierno estatal.

“Por eso el exhorto se le hace al Ejecutivo y hemos venido pugnando porque se le dé atención al productor a través del Ejecutivo, está en manos del secretario de Finanzas y por los mismo creemos que esta cuota debe ser parada ya, exhortarse al bodeguero para que en las facturas ya no aparezca cobrando obligatoriamente”, indicó.

“Al haber una omisión no nos quedará más que el mismo productor diga no a esta cuota y por ende se demande a quien la retenga, se puede iniciar un juicio legal y será en contra del bodeguero y del mismo Ejecutivo, quien será el que reciba esta cuota”.

Miranda Leal aseguró que basta con que la SAyF le diga a los bodegueros que no se retenga la cuota para que no aparezca deducida en las facturas al liquidar sus cosechas a los productores.

La legisladora recordó que la cuota liga está respaldada en un acuerdo firmado en 1997 entre organizaciones agrícolas y el gobierno estatal de ese entonces, pero no está sustentado en ninguna ley.

“En los últimos años, los productores han manifestado no sentirse representados ni beneficiados con dicha cuota, por lo tanto, ellos dicen no a la cuota liga”, recalcó.

“El exhorto le queda claro al gobierno estatal y no tengo duda que van a hacer el mismo exhorto a los bodegueros para que esta cuota no se siga reteniendo”.

Aclaró que el exhorto que aprobó el Congreso del Estado lleva la firma de muchos productores que están pidiendo que no se les vuelva a cobrar esta cuota, pero si llegado el momento no baja al bodeguero, podrán demandar para que no se le siga haciendo ese cobro indebido.