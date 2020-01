Advierten productores de frijol sobre acecho de coyotaje

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Productores de frijol de la Zona Norte del Estado advirtieron sobre buenas expectativas en cuanto al precio del grano para esta temporada, y por lo tanto, sobre el acecho del 'coyotaje'.

Rosario Ruiz Ibarra hizo un llamado a los productores para que no se desesperen ante falsos rumores y malbaraten su cosecha, y sobre todo, los instó a estar en contacto constante y compartir tips sobre cómo vender mejor su producto.

"Que no se desesperen, este es nuestro año en cuanto al precio porque no hay producción, no hay stock en los mercados nacionales. Entonces, esa es la ventaja para nosotros los productores de frijoles amarillos o azufrados, y esa ventaja no podemos permitir que los coyotes se la lleven", dijo.

El productor de La Constancia, en El Fuerte, expuso que ante la Junta de Sanidad Vegetal se registraron 54 mil hectáreas sembradas de frijol, poco más de la mitad respecto al año pasado, y se está teniendo rendimiento bajo, entre 800 y mil kilos por hectárea, aunque manteniendo una alta calidad.

"Esta producción no va a llegar ni a 60 mil toneladas, y el país requiere arriba de 100 mil, más lo que se exporta a los Estados Unidos. Creemos que nuestra producción no debe valer menos de 28 mil pesos la tonelada en el campo, y unos 30 mil la tonelada cribada. Sabemos que en otras partes del país se está vendiendo arriba de 50 pesos el kilo, entonces, hay un diferencial ahí enorme, ¿quién se lo está quedando?", comentó.

El productor Ildefonso Acosta Torres indicó que han detectado ya la presencia de algunos compradores foráneos que corren rumores de que se están produciendo más de dos toneladas por hectárea, para generar incertidumbre y ofrecer menos de 25 pesos por kilo a los productores, mientras que en los mercados terminales anda entre 40 y 45 pesos, y en los mercados de conveniencia supera los 55 pesos.

"Cada vez que se acercan las cribas de los frijoles, regularmente acuden compradores que vienen de Jalisco, que tienen convenio con algunos correteadores, tanto en la zona de El Fuerte como en la zona de Ahome y la Higuera de Zaragoza, que son un puñado, como unas cinco gentes. Ellos se ponen de acuerdo para ofertar el precio de frijol en las áreas donde empieza a desestabilizar la desesperación de los productores, y más ahora que las producciones del frijol se están yendo abajo de la tonelada", señaló.

"En Sinaloa existen compradores de frijol, que todos están fijados en el mercado terminal, como Syntar, como El Alazán, como Patrón, como Jova, pero todos tienen la misma tesitura, que es beneficiarse lo más posible y que el productor quede con la menor rentabilidad", añadió.

Los productores coincidieron en opinar que el Gobierno del Estado se mira 'muy apático y muy tibio' en cuanto a la comercialización de los frijoles amarillos o azufrados, pese a que es un producto 'especial' para Sinaloa por su alta calidad, y lamentaron que el Gobierno Federal no los haya incluido en su programa de precios de garantía, como sí hizo con los frijoles negros y pintos.