Advierten que no se dejarán finanzas sanas para próxima administración de Escuinapa - Noroeste

Advierten que no se dejarán finanzas sanas para próxima administración de Escuinapa

Rosalva Barrón Crespo, Síndica Procuradora, advirtió que el Municipio tiene varias deudas sin saldar

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. No se dejarán finanzas sanas para la nueva administración municipal, ya que hay impuestos que no se están pagando, advirtió la Síndica Procuradora Rosalva Barrón Crespo.

“No me permitieron como Síndica Procuradora ver números, pero he podido darme cuenta como Tesorera que fui, de que hay impuestos que no se están pagando, como lo relacionado a los trabajadores”. dijo

El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio

1