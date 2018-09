Educación

Advierten sobre enfermedades en menores por uso de celular

Janet Boldt Sáenz, en conferencia para padres de familia, comenta que las radiaciones causadas por el teléfono móvil podría ocasionar tumores malignos en los niños, ya que su cráneo no está desarrollado, además que el uso de la tecnología hace que tengan una vida sedentaria

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los niños menores de 14 años no deberían usar teléfonos celulares, advirtió Janet Boldt Sáenz a los padres de familia que acudieron a su conferencia Algunas sugerencias para los padres de hijos sobresalientes, en el Modular Inés Arredondo, ya que esto pudiera ocasionar problemas de salud en sus hijos.

La doctora con especialidades en Administración, Planeación Educativa y Educación del Niño Sobresaliente por la Universidad de Alabama y con licenciatura en Educación en la Universidad del Sur de California, Maestría en Educación Básica, señaló que es muy peligroso que los niños usen celular, ya que su cuerpo aún no está preparado para recibir las radiaciones de estos artefactos.

“Recomiendo también que haya ciertos días de la semana sin tecnología, hay ciertos estudios que dicen que los niños de menos de 14 años no deberían de usar un celular, porque su cráneo es muy delgado y entra radiación a su cerebro y puede causar tumores malignos”, explicó.

“Cuando yo voy a un restaurante, voy a un súper, veo a mamás que dan el celular al bebé como un juguete, no saben el daño que están causando al cerebro de su hijo, aparte de que un niño menor de 14 años no debería usar un celular, la recomendación es que ciertos días de la semana no haya tecnología a menos que sea una tarea”, añadió.

La Organización Mundial de la Salud señala que el uso de aparatos tecnológicos en niños puede ocasionar un retraso en el desarrollo corporal y cerebral del niño, obesidad infantil, además de alteraciones en el sueño del infante.

Es por ello que la doctora Boldt Sáenz invitó a los padres de familia a realizar actividades recreativas con sus hijos, ya que esto beneficiará en un sano crecimiento en los pequeños.

“Hay mamás que me dicen ¿Qué va a hacer mi hijo?, yo digo, lo mismo que hizo usted antes de esta etapa de tanta tecnología... Los niños de hoy son muy sedentarios, y muchos tienen problemas de salud, porque no caminan, no corren, no brincan”, compartió.