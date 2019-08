AEcharleGanas SueÃ±a Britany con ser cantante, como su papÃ¡

#AEcharleGanas Sueña Britany con ser cantante, como su papá

La pequeña espera tener un buen regreso a clases, junto a su hermano Dominick

Fernando Espinoza

Britany Aley Cruz Padilla quiere ser una cantante famosa, aunque apenas tiene 7 años, ya está pensando que será de su vida adulta; espera el regreso a clases junto a su hermano Dominick Alberto Cruz Padilla. Ellos viven en la Colonia Ampliación Pino Suárez junto a su mamá, su abuela y dos tíos, que también son menores de edad.

Al preguntarle quien es su cantante favorito, la niña respondió segura que es su papá, quien por desgracia falleció hace dos años víctima de una accidente en motocicleta, dejando a dos hijos en la orfandad y por ende hoy padecen diversas carencias.

Jesús Cruz, el papá de Brítany, era cantautor de rap, y aunque no llegó hacerlo de manera profesional, ni hacer fama o fortuna, sí hacía sus grabaciones y compartía con sus hijos sus composiciones, pasando gratos momentos en familia. Ahora, todo eso sólo son recuerdos.

“Quiero ser cantante, me gusta de toda la música. Me gustaba como cantaba mi papá, pero a mi no sólo me gusta el rap también otras canciones”, dijo Britany Cruz.

Su mamá, Jaqueline Padilla, dice que la pequeña Britany se la pasa cantando todo el día, y ahora que está de vacaciones, llena de alegría su hogar donde vive junto a su mamá, hermanos pequeños y sus dos hijos, para ella ha resultado muy difícil salir adelante sola.

“Ha sido muy difícil sacarlos adelante sola, pero para eso estamos, desde que murio su papá pues mi mamá es la que me ayuda, aquí vivimos con ella, pero si se puso dura la situación porque son dos los míos y como quien dice dos los de mi mamá, porque están chicos, pero no nos podemos rajar”, compartió Jaqueline.

Por su parte, Dominck dijo que el quiere ser policía para atrapar a los ladrones y proteger a la gente que vive en su colonia. Dice no tener una personaje favorito pero que le gustaría estrenar una mochila bonita, por otro lado Britany desea una mochila de la Princesa Sofía.

