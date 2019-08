Aeropuerto de Santa Lucía va, a pesar de amparos

Que ya se finiquitaron todos los contratos de Texcoco, dice AMLO

Noroeste / Redacción

28/08/2019 | 11:06 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ayer se finiquitaron con las empresas todos los contratos relacionados con el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de México.

"Ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el Aeropuerto de Texcoco, ayer se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas", señaló el mandatario nacional al ser cuestionado sobre la opinión del empresario Carlos Slim Helú, quien dijo el martes que el futuro dirá si se concreta el proyecto.

"Cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista y cumplimos con el compromiso de no quedar a deber ningún peso a los constructores, ya se terminó con eso, estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal en conferencia de prensa matutina.

El político tabasqueño aseguró que le informaron de este asunto y pedirá al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, que amplíe los datos sobre este tema, además de que insistió en que se ahorrará más con la cancelación del proyecto en Texcoco y la conclusión de Santa Lucía.

"Calculo que se va resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar en tres años más de 100 mil millones de pesos", afirmó López Obrador, quien reiteró que el proyecto aeroportuario para el Valle de México implica la rehabilitación del Aeropuerto de Toluca y la modernización del AICM, además de que Santa Lucía va, a pesar de la lluvia de amparos.

"De esta manera, con mucho menos dinero, con menos problemas, con más calidad, porque no se va a hundir ninguno de los aeropuertos como se iba a hundir el de Texcoco, vamos a recargar el lago de Texcoco y vamos a mejorar el servicio, entonces ya", acotó el presidente.

"Eso ya lo dirá el futuro", fue la respuesta del presidente de Grupo Carso, al ser cuestionado sobre si era buena idea que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador retome la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México, al que calificó como "proyectote".

Sin embargo, el hombre más rico de México destacó que se trata de "uno de los mil 600 proyectos de inversión" que hay en el país, además de que indicó la relevancia de los programas de desarrollo, sobre todo en el sureste del territorio nacional, ya que hay una necesidad de infraestructura muy importante que puede ser tomada por inversionistas nacionales y de la banca.

AEROPUERTO DE TEXCOCO YA HABÍA ENFRENTADO A SLIM Y AMLO

El 26 de marzo pasado, López Obrador afirmó que Slim Helú "se retirará" de sus actividades económicas en este sexenio. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional informó que el multimillonario le manifestó su interés de retirarse con acciones de carácter social en el país.

"Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio, eso fue lo que me ofreció. Quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de bienestar para nuestra población", aseguró López Obrador.

"Celebro esa actitud, a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero vale la pena comentarlo. Contamos con esa voluntad de parte del ingeniero Carlos Slim de ayudar en lo económico y también ayudar en lo social. Creo que esta actitud va a ir prevaleciendo, va a ir siendo la nota principal por el comportamiento de muchos empresarios nacionales e inclusive extranjeros", abundó el presidente.

En abril del 2018, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México enfrentó al entonces candidato presidencial -puntero en las preferencias electorales- y al presidente del Grupo Carso, uno de los principales inversionistas en el proyecto.

En ese entonces, Slim Helú advirtió que cancelar el NAIM sería suspender el crecimiento económico del país. "Ahorita no tienen por qué meterse, ahorita son candidatos. Ésta es una decisión que se tomó hace cinco años", afirmó el multimillonario, el hombre más rico de México.

Operadora Cicsa, de la que es propietario, y la española FCC Construcción, donde es accionista de control, fueron parte de consorcios que ganaron los contratos para construir el Edificio Terminal y la Pista 3 del aeropuerto en Texcoco, hoy cancelado.

A la pregunta sobre un eventual triunfo de López Obrador, Slim Helú admitió en ese entonces que le daría miedo lo que siga, si todas las decisiones se toman con el mismo criterio que en el caso del NAIM. "Hay un riesgo de que se tomen decisiones equivocadas", indicó.

En seis años, la fortuna del magnate mexicano pasó de ser la más grande a nivel mundial a ocupar el décimo puesto. En la actualidad, su patrimonio asciende a cerca de 55 mil 500 millones de dólares (mdd). Es el décimo a nivel mundial. No obstante, aún conserva el título del hombre más rico de México y de Latinoamérica.