Afectadas 24 viviendas por derrumbe de la cimbra de dren Agustina Ramírez

Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal explicó que debido a las lluvias de ayer, la corriente derrumbó los puntales de la cimbra, dado que estaban poniendo el colado de la obra de drenaje pluvial, lo cual hizo que la madera y el concreto taponaran el canal, ocasionando que se inundaran las viviendas de los vecinos de Infonavit Humaya

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Un total de 24 viviendas resultaron afectadas por el derrumbe de la cimbra que estaban puestas para echar el colado para la construcción de drenaje pluvial en el dren de la Agustina Ramírez, mismo que empezó hacerse el 7 de mayo y aún no estaba culminado.

Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil Municipal, explicó que la corriente de agua derivada de las lluvias de ayer, fue suficiente para tumbar la cimbra de la obra del dren de la Agustina Ramírez, lo cual ocasionó que la madera y el concreto taponaran la salida del agua del lugar, ocasionando que se inundaran 24 viviendas ubicadas en el andador Estrella Polar.

“Derivado de la lluvia tuvimos este problema en el dren Agustina Ramírez, lo estaban colando, lo estaban cimbrando, la cimbra es el palo que va antes de colarlo, para que arriba pongan la tarima y cimbra, echan ya el colado, y debido a la lluvia y a la basura, jaló y tiró los puntales de la cimbra, los mismos puntales sirvieron de taponamiento, se desbordó y quedó lo que vemos”, detalló.

De acuerdo a Martínez de Alba, la intensidad de las precipitaciones fue de 25 milímetros en la capital del Estado. Los vecinos del lugar comentan que la lluvia no fue tan intensa como para que se haya registrado esta inundación, misma que ocasionó que perdieran enceres domésticos, aunque era algo que los vecinos ya habían advertido, dado que los trabajos no se hicieron en los tiempos correctos.

“Como a las tres y media de la mañana yo salí de la casa, ya el agua estaba para meterse a la casa, creo que las obras que están haciendo aquí repercutió, taponaron las salidas de las aguas para poder trabajar, y ahí están las consecuencias”, compartió Humberto Ramírez.

“Más que nada yo pienso que esta lluvia que cayó no era para que se hubiera inundado, pero aquí los amigos taponaron allá para poder colar abajo, y yo pienso que por eso se salió el agua... yo le comenté a un trabajador ‘aquí se nos va a inundar, están taponando allá’”, agregó.

El vecino que vive casi esquina con el bulevar Enrique Félix Castro, señaló que ya anteriormente el agua se había metido a sus casas derivado de fuertes lluvias, sin embargo las autoridades no han respondido.

“Perdí la lavadora, no quiere funcionar, el refri; el año pasado hicieron como tres listas y no nos dieron nada, la última vez que se nos inundó, nos prometieron, nos apuntamos como en tres listas del Ayuntamiento y del Gobierno y no nos dieron ningún apoyo”, lamentó.