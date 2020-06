Aficionados de Morelia se manifiestan en las calles ante presunta salida del equipo

Según los organizadores, la marcha reunió a 7 mil personas

Noroeste / Redacción

MORELIA._ Aficionados de Morelia recorrieron las principales calles de la ciudad para protestar por la presunta salida de Monarcas y su mudanza a Mazatlán.

Los organizadores indicaron que acudieron a la convocatoria alrededor de 7 mil personas, quienes acompañaron a pie y en automóviles con banderas y bufandas del equipo, informó la cadena ESPN.

Pese a la pandemia del coronavirus, la protesta en contra del supuesto cambio de sede del equipo reunió a miles de seguidores en la capital de Michoacán. A las 18:00 horas, los aficionados de la porra Locura 81 y también independientes iniciaron la marcha, al partir de una de las entradas del viejo estadio Venustiano Carranza y tomar la avenida Acueducto rumbo al centro de la ciudad para apostarse en la fuente de Las Tarascas.

La gente que pretende que el equipo no se vaya de Morelia camina a pie, en bicicletas y en automóviles. Los que no tienen en qué conducirse lo hacen tratando de guardar la sana distancia, aunque no todos llevan cubrebocas. La mayor parte de aficionados pasaron la noche del sábado en la parte principal del Estadio Morelos, a la espera de dirigentes que salieran a explicar las razones del presunto cambio y al mismo tiempo a tratar de impedir que iniciara la mudanza, por los camiones que se encontraban en el interior del inmueble.

Jugadoras de Liga MX Femenil finalizan contrato

La mayoría de las jugadoras del equipo femenil de Monarcas Morelia termina contrato este domingo, pero desconocen cuál será su futuro debido a que la directiva no les ha informado qué sucederá con la supuesta mudanza a Mazatlán.

Por ello, las futbolistas se manifestaron con un video que difundió la portera Diana García, quien explicó que mientras el primer equipo varonil fue citado en el estadio Morelos y ellas quedaron relegadas y la información que tienen es la de los medios de comunicación.

“Como jugadora de Monarcas femenil vengo a hablar en nombre de mis compañeras sobre la situación que estamos viviendo. Desde que comenzaron los rumores del cambio de sede no se nos ha dado ninguna información por parte de la directiva a pesar de que hemos sido pacientes”, relató la guardameta.

Reveló que el entrenador Filadelfo Rangel y su equipo de trabajo aseguran desconocer la situación, por lo que piden mantener la calma a pesar del vencimiento de plazos y la corta edad de algunas futbolistas.

García lamentó “la discriminación de género hacia las mujeres” y minutos después de haber realizado el post, sus compañeras se unieron con más publicaciones que incluyen el hashtag #MonarcasFemenilCuenta.

Jugadoras de otros equipos como Blanca Félix del Guadalajara, Selene Cortés, Ofelia Solís y Alejandra Gutiérrez de Tigres, Estefanía Fuentes y Renata Masciarelli del América, y Zellyka Arce de Atlas mostraron su apoyo y reprobaron la postura de la directiva rojiamarilla.

“Lobos BUAP cuenta, Tiburonas femenil cuenta, la Liga MX Femenil cuenta. El trabajo de las jugadoras profesionales no es un juego… es un trabajo. La vulnerabilidad a la que estamos sujetas debe parar”, escribió Ana Paola López de las Tuzas del Pachuca.