Afirma Alcalde de Culiacán que no ha roto acuerdos con Bomberos

El edil Jesús Estrada Ferreiro informó que este martes mandaría el oficio donde nombra a Othon Herrera y Cairo como representante del Ayuntamiento, y que el Gobierno del Estado y las Cámaras tienen que hacer lo propio

Belem Angulo

El Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se defendió sobre las acusaciones en su contra que el Cuerpo de Bomberos expuso a través de una manifestación la mañana del lunes, en donde señalaron al Mandatario de no cumplir con los acuerdos prometidos.

El 4 de septiembre se logró establecer que el Patronato de Bomberos será conformado con apego a los estatutos y se incorporará a integrantes del Gobierno de Culiacán, Gobierno del Estado y Cámaras empresariales en el mismo, esto después de la situación interna generada a raíz del despido de Adán Shinagawa Araujo y el nuevo nombramiento como Comandante de Efraín Araujo Zazueta.

"Lamento mucho que haya personas inconscientes, intransigentes, porque habíamos hecho un acuerdo y yo no lo he roto, yo apenas hoy voy a mandar el oficio donde nombro a Othon Herrera y Cairo como representante nuestro, el Gobierno (del Estado) tiene que hacer lo propio, las Cámaras también", explicó.

La mañana del lunes, los bomberos se plantaron en la estación central ubicada en el bulevar Leyva Solano en el centro de la ciudad, en donde acudieron con su equipo y vehículos para desde ahí atender emergencias que se presenten.

“Exigimos al Ayuntamiento que cumpla con lo que estableció en el documento firmado el 4 de septiembre por el Presidente Municipal, donde estableció la conformación de un nuevo patronato conforme a los estatutos”, expuso el sargento segundo Víctor Villavicencio.

“No hemos tenido respuesta por parte de representantes del Ayuntamiento, estamos a la espera de que nos puedan atender y que puedan ayudarnos a resolver este conflicto, es un conflicto de más de tres meses”, detalló.

Ante esto, el Estrata Ferreiro reprobó la utilización del equipo propiedad del patronato, en lo que calificó con fines políticos.

"No puede usar el equipo de bomberos para una acción política, es una cuestión política laboral interna, no una partidista. Imagínate que distraigas el equipo de seguridad por cuestiones internas, y que haya un incendio o un evento grave", dijo.

"Yo creo que eso es irse de paso también, yo sí lo critico, no estoy de acuerdo con eso. Estamos en lo mismo, no se ha iniciado el diálogo y a lo mejor están desesperados pero no se les va acabar el mundo por esto".