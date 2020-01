Afirma Alcalde que las recomendaciones de la CEDH no tienen fundamento y son injustas, pero que serÃ¡n acatadas

Responde alcalde a la CEDH

Afirma Alcalde que las recomendaciones de la CEDH no tienen fundamento y son injustas, pero que serán acatadas

El Presidente Municipal argumentó esto Luego de que la asociación de periodistas emitiera un posicionamiento ante la CEDH acusando ataques del morenista contra la prensa, mismos que el Alcalde negó en su respuesta

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Hoy Jesús Estrada Ferreiro respondió el oficio que giró la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, luego de que la la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio interpusieron una queja contra él, argumentando ataques contra reporteros y la prensa.

El primer Edil entregó un oficio de 25 páginas en donde se deslinda por completo de todas las acusaciones vertidas por la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio en su contra y detalló que la recomendación emitida por la CEDH es injusta y sin fundamentos, ya que afirmó, sólo se ha defendido de los dichos de los medios de comunicación.

En la queja interpuesta por la asociación de periodistas se acusa al Alcalde de Culiacán de tener una relación hostil hacia los reporteros, citando algunos desencuentros que han tenido con el morenista; de los más relevantes son los dichos donde el Alcalde los tilda de mentirosos y de tergiversar lo que él dice a la prensa, así como declaraciones donde Estrada Ferreiro dijo que iba a tomar acciones para ver qué podía hacer para evitar que los medios, a su opinión, siguieran mal informando.

El Alcalde en el oficio que giró a la CEDH negó cada uno de los puntos que la 7 de Junio presentó a la comisión, argumentando que nunca ha ofendido de manera personal a ningún periodista, explicó que siempre se ha referido al trabajo realizado por la prensa, es por eso que calificó de injustas las recomendaciones vertidas por la CEDH.

“Esta Comisión de Derechos Humanos en forma injusta, emite una recomendación sin estar fundada y motivada en los términos de los artículos 14 y 16 Constitucionales; pues en ningún momento de mi parte se ha atacado la moral, la vida privada, ni he provocado algún delito, ni perturbado el orden público; tampoco he impedido que los hoy quejosos expresen sus ideas aún y cuando estas sí me han causado graves ofensas como luego lo acreditaré”, se lee en el oficio remitido a la CEDH.

“En el caso que nos ocupa mi opinión para defenderme de las agresiones mediáticas de que he sido objeto como persona fue vertida en forma verbal y directa ante los propios representantes de los medios, pero nunca con el propósito de ofender a persona alguna endilgándole hechos falsos o alterando los hechos de mi opinión; lo que pasa es que los medios de comunicación por tradición estaban acostumbrados a publicar versiones difamatorias y calumniosas en contra de servidores públicos sin que estos protestaran por ello, quizás por el temor de que gran parte de ellos no tenían autoridad moral para protestar al respecto, pues de una forma u otra tenían alguna responsabilidad en los hechos que les imputaban”, agrega.

Estrada Ferreiro expuso que todo comenzó luego de que él les informó a los dueños de los medios de comunicación que ya no habría convenios publicitarios con la prensa, pero argumentó que no por eso tendría que haber una mala relación entre el Municipio y los medios.

“Ello no implica divorcio o rompimiento con los medios de comunicación ni con comunicadores, pues seguiremos contratando los servicios de publicidad que prestan con las tarifas normales, pero siempre buscando la cobertura adecuada, pues no se trata de contratar publicidad para favorecer a tal o cual empresa, como tampoco podemos pagarle publicidad a todas las empresas simultáneamente solo por quedar bien o para que no nos critiquen”, sostiene.

En la respuesta del Alcalde, también vienen notas periodísticas donde menciona que los medios de comunicación han mentido, es por eso que afirmó sólo se ha defendido de los señalamientos de la prensa.

“Con todo respeto para esa Comisión de Derechos Humanos, manifiesto que mis declaraciones sobre lo “publicado” por la Televisora TVP y Línea Directa principalmente es por la campaña de ataques infundados y perversos que han orquestado en mi contra, por lo que nunca aceptare las ofensas, las mentiras, el acoso, y la descalificación que me hacen como persona y como autoridad y solo faltaría que se me condenara por pretender defenderme haciendo uso de mi derecho de réplica”, se lee en el texto.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos luego de la queja interpuesta por la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio emitió una serie de recomendaciones, entre las que destacan ofrecer una disculpa pública, girar instrucciones y capacitar a todos los funcionarios públicos del Municipio para que se conduzcan con respeto hacia con los medios de comunicación.

Para el Alcalde estas recomendaciones son injustas, sin embargo con tal de llevar una sana relación con los medios, aseveró que se acatarán, y que ya se giraron instrucciones a todos los departamentos para favorecer un entorno de cooperación y respeto con la prensa por parte de su administración.