FUTBOL

Afirma Diego Armando Maradona que no viene de vacaciones en Dorados

El nuevo entrenador del 'Gran Pez' afirma que es necesario el apoyo de los aficionados

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Diego Armando Maradona se dijo agradecidos con Dorados de Sinaloa por pensar en él como director técnico y aseguró que no viene a Culiacán de vacaciones sino a trabajar y hacer de El Gran Pez un equipo bravo de vencer.

“No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos pero nosotros necesitamos de la gente esté con nosotros, si la gente está con nosotros más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va ser bravo ganarnos y nosotros vamos a ir a buscar los partidos a mi no me gusta defenderme”, expresó.

El astro argentino reconoció que pasó por muchas situaciones difícil en su vida, que se equivocó, sin embargo gracias a su familia salió adelante y hoy quiere entregarle un poco de lo que fue en la cancha como jugador a Dorados.

“Tuve un montón de traspiés en mi vida y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos, porque podrán decir un montón de cosas pero yo dejé la enfermedad, hace 15 años”.

“Se cortó todo gracias a mis hijas, me quedé sin una moneda, no me importa decirlo, volví al trabajo, me convenció mi hija la más chiquita porque decía que yo había vivido cosas con Dalma pero con ella no, cuando yo estaba en coma ella me tocaba así la sabana para que me despertar ay yo estaba en coma lamentablemente”, relató.

Según palabras del astro argentino, está recuperado de sus adicciones y física y mentalmente se siente completo para entregar el corazón en Dorados y se dio créditos por el ascenso a Primera División del Al Fujairah.

“Yo viene a trabajar, vine a dejar mi corazón, como lo deje Fujairah que me hacía todos los días 300 kilómetros ida y vuelta de Abu Dhabi a Dubai”.

“No es verdad que no los clasificamos nosotros, nosotros entrenamos ese equipo, nosotros sabemos quien sacaba lateral y quien patea el córner, entonces títulos no, un ascenso papá, cuando pongan títulos cero le pido que pongan un ascenso”, recriminó a la prensa.

Acerca de su llegada al banquillo de El Gran Pez, “El Diez” aseguró que decidió tomar esta oportunidad por lo bien que le habló de Dorados Antonio “El Turco” Mohamed y porque la escuadra sinaloense fue la que la buscó.

“Porque no me fue a buscar América, a mi me fue a buscar la gente de Dorados y yo respeto tanto a la gente de Dorados como a América, yo como te dije perdí mucho tiempo sin trabajar, perdí mucho tiempo haciendo cosas feas y hoy me quiero levantar todos los días para darle algo nuevo a Dorados”.

“Tengo un amigo llamado Mohamed que cada vez que nos comíamos un asado se ponía a contar historias de Dorados”.

Maradona aseguró que ha visto muchos vídeos del futbol mexicano junto a su familia y espera poco a poco ir conformando su cuerpo técnico pero espera sacar buenos resultados en base al coraje y el empuje que puedan tener sus jugadores dentro del campo.

“Acá que nosotros los partidos los ganamos dentro de la cancha y sacrificio de los jugadores durante toda la semana, acá no hay jugador lesionados si no me dice el doctor, acá el titular tiene que estar mejor que el que está de banca por él, acá no, acá tengo que dejar la vida”.

Por último, Diego Armando Maradona aseguró que no viene a resolver el futbol mexicano, él viene a darle una mano a Dorados y que esta le de una mano a él. De igual forma aclaró las declaraciones que hizo durante el mundial en las que dijo que México no se merecía ser sede de una fiesta mundialista.

“Muchos dicen, vos hablaste de México y yo lo que quiero es que haga partidos importantes, que se codeen con Alemania, con Holanda, y Bélgica que no siga jugando más con El Salvador, con el perdón y el respeto que le tengo a El Salvador”.

“Últimamente hay un montón de jugadores mexicanos, si esto hubiese ocurrido 20 años atrás hoy México sería potencia porque el partido que México le gana a Alemania en el Campeonato del Mundo es un señor partido, es para verlo tranquilo, fumándose un paso, eso es futbol presar, presar, presar y cuando salis salir rápido, mira que los alemanes son rápidos y México lo domó y le ganó el partido”.