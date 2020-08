Afirma El Químico que Mazatlán está blindado en seguridad e invita a sinaloenses a visitarlo

El Alcalde reitera que giras de trabajo no son de campaña política, son para promocionar al puerto

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Las reuniones de trabajo que sostiene el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres con dirigencias de sectores productivos de algunos municipios de la entidad son para decirles primero a los sinaloenses que Mazatlán está blindado en seguridad en general y que deben venir a visitarlo, dijo el propio Presidente Municipal.

"Está ese asunto de que después de la caída que tuvimos de turismo por el asunto del Covid y que a pesar de los grandes esfuerzos que estamos haciendo tenemos una ocupación del 40 por ciento, queremos crecerla", expresó Benítez Torres hoy por la mañana en entrevista.

"La salida es para decirle a los sinaloenses, primero a ellos, que Mazatlán está blindado en cuestión de seguridad, y hablo de seguridad en general, que hay grandes atractivos nuevos para ellos y que es momento de que vengan, ese es el objetivo".

Reiteró que no anda en campaña política en busca de la candidatura a la gubernatura de Sinaloa como han señalado algunas personas.

"Me preguntaron en Culiacán que si andaba en campaña política, no, les digo, sí ando en campaña pero de promoción turística para Mazatlán, no política en lo absoluto, inclusive ayer (el viernes) ya aparecieron espectaculares por todo Sinaloa promocionando a Mazatlán", añadió Benítez Torres.

Benítez Torres ha realizado reuniones de trabajo con empresarios de Culiacán y Salvador Alvarado y se prevé que también acudirá a Ahome y Guasave.