Afirma Estrada Ferreiro que Morena tendrá un nuevo sondeo para designar candidato a la Gubernatura

El Alcalde de Culiacán y aspirante a la Gubernatura de Sinaloa señala que en enero se dará el resultado final y se tomará en cuenta la trayectoria de los aspirantes

América Armenta

CULIACÁN._ Un nuevo sondeo para complementar el que ya se realizó y poder designar a quien será el candidato o candidata a la Gubernatura por Morena en Sinaloa, se llevará a cabo, afirmó el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, luego de la reunión con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

“No, todavía no, se pospuso la reunión para enero y hay una encuesta, pero no está abierta, entonces se va a hacer un nuevo sondeo para complementar ésta”, dijo Estrada Ferreiro al salir de la reunión sin el nombre del o la abanderada de Morena.

“El acuerdo que se hizo con Mario Delgado es que iniciando enero nos van a citar para dar a conocer el resultado de la encuesta y la designación ya definitiva se va a hacer”, reiteró, mientras que la reunión se centró en analizar alianzas.

Además de Estrada Ferreiro, estuvieron la Senadora Imelda Castro Castro, el Senador Rubén Rocha Moya, la Diputada federal Yadira Santiago Marcos; el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres; y Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de Gobierno de Mario López Valdez.

Las posibles alianzas de Morena y que tienen hasta el día de hoy para concretar son con el Verde Ecologista, Partido del Trabajo y con el Partido Sinaloense. Respecto a la decisión del PT de ir solo en Sinaloa, dijo que todavía se puede cambiar, pues tienen hasta las 12 de la noche y Morena, desde la dirigencia nacional, está abierta a alianzas.

“Nada más se mencionó al verde, al PT y al PAS, pero no hay nada seguro con ninguno, eso lo decide la dirigencia nacional, eso lo deciden hoy porque hoy es el último día”, reiteró.

Reunión

“Mira, no sé a quiénes citaron, a mí me hablaron anoche a las 8 de la noche y aquí estuve presente, creo que le hablaron a Rocha y al Químico, a los demás no sé si les hablaron o supieron o se enteraron o qué pasó”, señaló, pues de acuerdo con la convocatoria era para cuatro personas, pero en la reunión hubo seis.

Estrada Ferreiro señaló que a él no le afecta quiénes hayan estado, porque al final de cuentas es la gente la que decide en la encuesta y la dirigencia nacional checará los antecedentes que tiene cada uno.

“De dónde venimos, qué hemos hecho y la lealtad que tengamos al partido, es como se va a tomar la decisión final con el mejor perfil, eso ya es un análisis de Morena internamente”, indicó sobre la evaluación de los aspirantes.