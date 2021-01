Afirma ex funcionario de Oficialía Mayor en Mazatlán que lo despidieron por 'confundirlo' con otra persona

Florencio Alejandro Paredes acude a Palacio municipal para pedir que le aclaren los motivos de su despido

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Una confusión, fue el argumento que Florencio Alejandro Paredes dio para explicar su salida de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, luego de que se denunciaran actos de corrupción dentro de la dependencia municipal.

Fue en diciembre cuando Florencio Alejandro fue despedido supuestamente por pedir “mochadas” a bares y antros, para que en los establecimientos entrara más gente de la permitida y contravenir así las disposiciones contra la propagación del Covid-19.

Este martes, en una visita de reclamo al Palacio municipal, el ex funcionario municipal calificó su salida como injusta frente a los medios de comunicación.

“Es supuestamente porque yo le pedía dinero a los antros y a las fiestas para que dejaran tener gente de más, pero yo nunca estuve en el turno nocturno, es injustificable por lo que me están despidiendo. Me están confundiendo con otra persona”, declaró.

“He estado haciendo el trabajo bien, ahorita hasta el momento no me han comentado nada, la baja está a partir del día 21 de diciembre, tengo hijos, tengo familia, y bueno... Yo estoy desde el 2014 trabajando. La verdad es algo que nunca he hecho, nunca ha pasado eso (actos de corrupción)”.

Entrevistado sobre el tema, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aseguró que se deben de tomar decisiones después de lo ocurrido en algunos centros nocturnos a finales de año, cuando se registraron congestionamientos de personas a pesar del operativo emprendido por parte del Gobierno municipal contra ello.

Florencio Alejandro es una persona con una discapacidad física y atleta paraolímpico; se desempeñaba como trabajador eventual de la administración de Benítez Torres y afirma que su situación física no lo limitaba a cumplir con sus funciones.

“Nunca me he quejado, pido justicia y que se me reinstale por favor, tengo familia, tengo tres hijos y tengo esposa, que entienda el Presidente que si yo tuviera mi otra pierna no estuviera aquí, me fuera de albañil o algo. Es un despido injustificable porque en mi vida he agarrado un peso de aquí de los comerciantes”, expresó.