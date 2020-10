Afirma Germán Escobar que él es la 'salvación' al campo, de convertir en Gobernador

El líder agrícola y ex Diputado federal por el PRI sostiene una rueda de prensa donde tocó distintos temas, entre ellos sus aspiraciones para el año 2021, cuando se vote para renovar la Gubenatura

Netzahualcóyotl Ceballos

07/10/2020 | 10:27 AM

MAZATLÁN._ Germán Escobar Manjarrez aseguró ser la solución a los problemas del campo... si lo hacen Gobernador de Sinaloa.

El líder agrícola y ex Diputado federal por el PRI sostuvo esta mañana una rueda de prensa donde tocó distintos temas, entre ellos sus aspiraciones para el año 2021, cuando se vote por el nuevo Gobernador.

“Yo soy la salvación del campo si me hacen Gobernador”, declaró.

“Bueno, le voy a avanzar, vamos a seguirle avanzando, se le ha avanzado con Quirino, se le avanzó con Malova, se le avanzó con Aguilar y con Germán se le va a seguir avanzando, pero yo voy a estar más metido en los temas del campo”.

Dijo que con el actual Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, se avanzó sobretodo en el turismo, pero él se enfocará especialmente a empujar el campo, sin descuidar el turismo, que también lo conoce.

Escobar Manjarrez sostuvo que uno de los grandes problemas del campo es el precio que se paga por los productos agrícolas.

- ¿Qué necesita Germán para ser el candidato?

Que el PRI me dé la candidatura. Aquí no tengo yo ninguna representación (cargo público) pero los tengo a ustedes (medios de comunicación), que si me dan la voz, cuidado.

Y si sus aspiraciones no son tomadas en cuenta, apuntó, continuará en el PRI, a pesar de ello.