Afirma Quirino que constructores pidieron analizar la reforma de Ley de Obras; se deslinda de vetarla

Tras dos meses y medio de la aprobación por unanimidad de las modificaciones a la Ley de Obras Públicas del Estado sin que haya sido publicada para su promulgación, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel se desmarcó del veto del bolsillo, y aseguró que está en análisis, e incluso que son constructores los que piden la revisión del documento

Karen Bravo

24/08/2020 | 12:12 AM

CULIACÁN._ Pese a que el Poder Ejecutivo no ha publicado en el Periódico Oficial del Estado la reforma a la Ley de Obras Públicas aprobada por unanimidad el pasado 11 de junio, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, se desmarcó de vetarla de “bolsillo”, y dijo que constructores han solicitado que sea analizada.

“Se está analizando por parte de las áreas, además hemos recibido comentarios de algunos constructores de que se analice bien, se revise. Yo no tengo ningún inconveniente, a mí no me afecta en lo más mínimo”, afirmó el mandatario estatal.

Ordaz Coppel aseguró que no le hará observaciones a la reforma de ley, y consideró que no la está vetando aunque ya pasaron dos meses y medio desde su aprobación.

“Es que no hay veto, al contrario. Yo actúo conforme a derecho. Nadie me está diciendo en cuánto tiempo debo de publicar”, dijo.

-Gobernador, ¿y por qué no la publica?

-Porque estoy dándole tiempo a las áreas especializadas a que ellos me digan y me determinen, pero siempre actuando conforme a derecho como estoy actuando.

La reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado fue aprobada por unanimidad por el Legislativo el pasado 11 de junio. De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, después de la aprobación el Gobierno del Estado tenía ocho días para realizar observaciones, plazo que ya se venció sin que haya sido publicada todavía en el Periódico Oficial para su posterior promulgación.