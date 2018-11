Agentes libres que podrían hacer valiosos aportes, pese a su avanzada edad

Bartolo Colón es uno de ellos

Noroeste / Redacción

La juventud siempre será la moneda del reino en Major League Baseball, o realmente, en la vida. Simplemente hay cosas que puedes hacer en tus años 20 que no puedes hacer en tus 30, 40 o 50. (No me las recuerden, por favor) El problema con los jugadores jóvenes es tratar de pulir su talento, no ubicarlo. Ellos son como un diamante en bruto.

Pero tampoco olvidemos a los viejos "lobos de mar". Esta temporada de agentes libres ha girado en torno a Bryce Harper y Manny Machado, dos inusualmente jóvenes agentes libres, pero existe valor que aún se les puede exprimir a veteranos en sus 30 o hasta 40. Y no hablo solamente de presencia y liderazgo en el clubhouse. Estas figuras también pueden ayudarte en el terreno.

Echémosles un vistazo a siete agentes libres que merodean o superan los 40 años de edad y a quienes todavía les queda gasolina en el tanque:

(Por ahora, vamos a omitir al dominicano Adrián Beltré, quien supuestamente está sopesando el retiro. Si decide seguir jugando, obviamente generará bastante interés).

Bartolo Colón (44)

Bueno, ustedes ya sospechaban que el "Big Sexy" iba a aparecer en esta lista. Colón, para ser justo, no tuvo un buen 2018: Su promedio de efectividad de 5.78 dejó mucho que desear y tuvo la menor proporción de ponches por cada nueve entradas de su carrera. De hecho, Colón no ha sido un pitcher por encima del promedio desde el 2016 (y antes de eso, en el 2013). Podemos destacar el hecho de que el dominicano lanzó 146 innings el año pasado y que disponible para subir a la loma en el momento que lo necesiten. Tiene que haber un equipo dispuesto a dejar que Bartolo celebre su 45to cumpleaños (el 24 de mayo) en un diamante de Grandes Ligas.

Nelson Cruz (38)

Luce probable que Cruz siga conectando 30 vuelacercas a sus 55 años de edad (una broma, por supuesto). Sus números mermaron un poco en el 2018, pero aun así pudo disparar 37 bambinazos, registrar 135 de OPS+ y, sorprendentemente, agenciarse un triple. Obviamente ya no puedes utilizar a Cruz a la defensa - vio acción en cinco juegos en el jardín derecho en el 2017 y en cuatro este año - pero, ¿Qué equipo de la Liga Americana despreciaría 35 cuadrangulares? Los Mellizos y los Astros serían los mayores postores; si Minnesota lo firma, sería mayor que el nuevo dirigente Rocco Baldelli por casi 15 meses.

Rajai Davis (38)

La gran ironía en la carrera de Davis es que era un velocista que será siempre recordado por un jonrón -aquel tablazo contra el cubano Aroldis Chapman en el Juego 7 de la Serie Mundial del 2016 - en lugar de sus hazañas corriendo las bases. Tuvo la peor campaña de su carrera en el 2018, pero aun así se estafó 21 bases y encabezó el Joven Circuito en bases robadas hace apenas dos años. Si Davis no se retira, podría tener la oportunidad de volver a jugar en octubre.

Curtis Granderson (37)

Alguien que jugó para solamente dos equipos en sus primeras 10 temporadas ahora ha vestido la franela de cuatro escuadras diferentes en los últimos dos años -- y, hay que destacarlo, ha visto acción en la postemporada en cada una de las últimas cuatro campañas. Granderson todavía tiene trueno en su bate, pero, más importante aun, sus habilidades en las bases permanecen intactas. Aun cuando no está bateando para promedio, el veterano todavía negocia bases por bolas. Algún equipo tiene que llevar a Granderson a su quinta presentación consecutiva en octubre.

Matt Holliday (38)

Holliday permaneció inactivo la mayor parte del 2018 antes de regresar con los Rockies--equipo con el que debutó en las Mayores en el 2004--y lució bastante bien en su franela original. Con el madero, tuvo OPS de .849 en 25 compromisos y conectó un doblete en el Juego del Comodín de la Liga Nacional contra los Cachorros. A Holliday le faltan 97 juegos para llegar a los 2,000 en su carrera, y su bate aún posee el trueno suficiente como para atraer el interés de varias novenas.

Ryan Madson (38)

Quizás se debió a la falta de opciones, pero dense cuenta con qué frecuencia el manager Dave Roberts acudió a Madson en la postemporada por los Dodgers -- 11 veces. El 2018 fue una temporada difícil para el derecho veterano, quien tuvo efectividad de 5.47 con Nacionales y Dodgers, pero eso fue justo después de tener actuaciones fantásticas - particularmente en 2017, cuando lanzó para los Atléticos y Nacionales.

Peter Moylan (39)

Primero que nada, los lanzadores que tiran por el lado del brazo nunca sobrevivirán en la Gran Carpa. Moylan - quien acostumbra pasar los inviernos trabajando como coach de pitcheo en la Liga de Béisbol Australiana (y también es dueño de una cafetería) - encabezó las Mayores en presentaciones en 2017, pero sólo acumuló 28.1 episodios por los Bravos el año pasado. Fue de alguna manera una temporada mediocre para él, aunque tuvo la proporción de ponches por cada nueve entradas más alta en casi una década, y sabemos de antemano que es un brazo bien durable.

(Con información de MLB)