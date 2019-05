FUTBOL

“Agradecidos con el apoyo de la familia Dorada a lo largo de la temporada”: José Lugo

El jugador sinaloense resaltó el apoyo de la afición sinaloense en ambos torneos

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tras haber finalizado el Torneo Clausura 2019 del Ascenso MX, jugadores de Dorados de Sinaloa han compartido a la familia Dorada su sentir, así como las conclusiones que tuvieron sobre dicha contienda.

En esta ocasión fue el juvenil sinaloense José Lugo, mediocampista del “Gran Pez”, quien señaló que, pese a no alcanzar el objetivo establecido, se encuentra tranquilo con la temporada realizada del equipo ya que llegaron a la Gran Final en ambos torneos peleando hasta las últimas instancias en busca del campeonato.

“A pesar de no haber logrado el objetivo que queríamos, el cual era ser campeones, siento que fue un buen año ya que tuvimos dos finales consecutivas cuando muchos no daban nada por nosotros, lastimosamente no se alcanzó la meta, pero en mi opinión fue una buena temporada”, señaló.

Por último, el oriundo de Guamúchil, Sinaloa, comentó que, tras no tener un buen arranque en ambos torneos, las claves para salir adelante fueron la ambición del grupo de querer lograr el objetivo y el desempeño realizado en cada encuentro que disputaron. De igual manera, Lugo envió un mensaje a la familia Dorada donde los invita a seguir apoyándolos durante la próxima temporada.

“Las claves de fueron las ganas de querer lograr el objetivo y sobre todo el trabajo que hacíamos dentro de la cancha. A la afición le tengo que decir que muchas gracias por el apoyo y que sigan con nosotros, sabemos que están en las buenas y en las malas y esperemos que la próxima temporada sea la buena para regresar a la primera división”, comentó.