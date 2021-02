Cantante del grupo Kabah

Agreden a Federica Quijano junto a sus hijos

Este fin de semana agredieron físicamente a la familia y Federica publica en Instagram el suceso

Noroeste / Redacción

15/02/2021 | 10:27 AM

Con total ndignación, Federica Quijano denunció el episodio violento que sufrió con sus hijos. Hace unos meses, en noviembre, la integrante de Kabah ya había indicado que su hija menor era acosada por una persona a través de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Federica Quijano (@federicaquijano)

En entrevista para Ventaneando, la cantante mexicana reveló que acudió a la policía cibernética mexicana para dar con esta persona y descubrir si realmente se trata de un chico, para entonces notificar a sus padres sobre lo que está haciendo.

Sin embargo, este fin de semana las cosas fueron muchos más graves cuando agredieron físicamente a la familia, pues Federica publicó en Instagram el suceso.

"Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija, le pega a mi camioneta, bajo el vidrio y le pregunto que por qué me está gritando y ofendiendo", explicó.

"Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me gritaba ‘bájate, bájate, te voy a romper tu madre'. Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola".

Federica con sus hijos.

Se acerca otro señor y me dice ‘mejor muévete' y caminé, pero este tipo me volvió a gritar, me volvió a decir de groserías y a patear mi coche.

Fede indicó que el sujeto relató que el agresor metió su cabeza en la ventanilla de su vehículo y los escupió.

Más tarde, por las acciones de la alcaldía Cuajimalpa, la cantante mostró algunos videos que captaron el hecho. También contó que se encontraba más tranquila ya que las autoridades estaban trabajando