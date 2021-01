Agregar a AMLO al mural de los héroes nacionales es un acto irresponsable, señala el PRD en Sinaloa

El delegado del partido, Marco Aurelio Vázquez, señaló que ante los tribunales se pida retirar ese mural, o que el Alcalde de Culiacán no pueda ser candidato a ningún cargo en los próximos comicios

Leopoldo Medina

En torno al mural que se realizó en el Ayuntamiento de Culiacán, en el que se ve al Presidente Andrés Manuel López Obrador junto a héroes nacionales, el delegado del PRD, Marco Aurelio Vázquez, calificó el hecho como una irresponsabilidad, y que habrá que revisar si esto constituye un acto violatorio de la ley por parte del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Destacó que nadie está en contra, y hay un reconocimiento político y público hacia cómo salió electo el Presidente López Obrador, pero el utilizar los emblemas mismos que el propio gobierno federal ha puesto como parte de las insignias nacionales e incorporar como héroe nacional a Obrador, es hasta el momento un acto irresponsable.

“Los héroes no son por autodenominación, se dan una vez evaluado su trabajo, como los que no hacen bien las cosas; en este caso no hay exactamente una valoración porque apenas lleva dos años como Presidente de México, no podemos echar las campanas al vuelo, y colocarlos en un nivel como el que el Presidente Municipal ha planteado”, señaló el delegado.

Dejó en claro que Estrada Ferreiro realizó una acción totalmente irresponsable, y se hace una valoración como delito electoral, se iniciará el procedimiento que sea necesario, y que será un asunto que se analizará al interior del partido, y de proceder cualquier acción de tipo legal, se estará planteando más adelante.

“La petición sería desde la más básica, desde retirar el mural, o la imagen de López Obrador del mural, hasta que se le pueda incurrir en responsabilidad al Alcalde, para que él no tenga posibilidades de ser candidato a otro cargo”, resaltó el delegado.